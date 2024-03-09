Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε σήμερα ότι ένα πλοίο του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε δύο επιθετικά drones που εκτόξευσαν οι αντάρτες των Υεμένης Χούθι.

Last night, HMS Richmond used its Sea Ceptor missiles to shoot down two attack drones - successfully repelling yet another illegal attack by the Iranian backed Houthis.



The UK and our allies will continue to take the action necessary to save lives and protect freedom of… pic.twitter.com/CIeGaAgjg8 March 9, 2024

Οι βρετανικές δυνάμεις συμμετέχουν μαζί με τις αμερικανικές και τις γαλλικές δυνάμεις, μεταξύ άλλων χωρών, στην προστασία των ναυτιλιακών οδών στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την έναρξη των επιθέσεων των ανταρτών σε πλοία στη θαλάσσια αυτή περιοχή.

«Χθες το βράδυ, η φρεγάτα HMS Richmond χρησιμοποίησε πυραύλους Sea Ceptor για να καταρρίψει δύο επιθετικά drones - αποκρούοντας με επιτυχία μια ακόμη παράνομη επίθεση από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν», τόνισε ο Σαπς σε ανάρτηση στο X.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να σώσουν ζωές και να προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

