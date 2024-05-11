Ο διοικητής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή ότι εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους δύο μήνες, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τις καθυστερήσεις στην παροχή όπλων στο Κίεβο.

«Η Ρωσία γνωρίζει ότι, αν λάβουμε αρκετά όπλα σε ένα ή δύο μήνες, η κατάσταση θα στραφεί εις βάρος της», δήλωσε ο στρατηγός Ολεξάντερ Παβλιούκ στο περιοδικό The Economist.

Οι παραδώσεις όπλων από τις ΗΠΑ στο Κίεβο καθυστερούσαν επί μήνες καθώς το πακέτο βοήθειας που προωθούσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μπλοκαριστεί στο Κογκρέσο λόγω των διαφωνιών μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Τελικά το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε χθες ότι η χώρα του έχει ανάγκη οι μελλοντικές παραδόσεις βασικών όπλων να γίνονται «στην ώρα τους».

Η συνέντευξη του Παβλιούκ πραγματοποιήθηκε προτού η Ρωσία επιτεθεί με τεθωρακισμένα σε περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με τον Παβλιούκ, η Μόσχα θα παραμείνει επικεντρωμένη στην αργή προέλασή της στις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ στα ανατολικά. Ο ίδιος τόνισε ότι το Κίεβο έχει ανάγκη περισσότερη αντιαεροπορική άμυνα και εκτίμησε ότι αυτή θα ενισχυθεί από την επικειμένη παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού ξηράς, η Ρωσία «δοκιμάζει τη σταθερότητα των γραμμών μας προτού επιλέξει την πιο κατάλληλη κατεύθυνση».

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει αρκετά χωριά στην ανατολική Ουκρανία, αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο.

Ο Παβλιούκ φάνηκε να υποτιμά τη σημασία ενδεχόμενης απώλειας της πόλης Τσάσιβ Γιαρ, επίσης στα ανατολικά, η οποία θεωρείται κρίσιμη ώστε η Μόσχα να καταφέρει να ελέγξει άλλες πόλεις, όπως το Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Η απώλεια του Τσάσιβ Γιαρ δεν θα «είναι αποφασιστικής σημασίας» καθώς είναι «ένας απλός αστικός οικισμός», εκτίμησε.

Ο Παβλιούκ επίσης σημείωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον για το Κίεβο, από όπου οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν λίγο μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία, αφού αρχικά προσπάθησαν να προελάσουν προς την πρωτεύουσα.

«Η υπεράσπιση του Κιέβου παραμένει μία από τις βασικές μας ανησυχίες, ανεξαρτήτως του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα ανατολικά», δήλωσε στον Economist. «Είναι η καρδιά της Ουκρανίας και γνωρίζουμε τον ρόλο κλειδί που θα παίξει η άμυνα της πρωτεύουσας στο μέλλον», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

