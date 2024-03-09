Επιδρομή εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή οι Αμερικανικές δυνάμεις, βάζοντας στο στόχαστρό τους δύο πυραύλους που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «στις 3:55 μ.μ. (τοπική ώρα) τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν από την Υεμένη δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πλοίου M/V Propel Fortune υπό σημαία Σιγκαπούρης», το οποίο έπλεε στον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψαν 15 εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (UAVs) που είχαν εκτοξευτεί από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι καταρρίψεις έγιναν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν σε μία επίθεση μεγάλης κλίμακας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν που εξαπολύθηκε μεταξύ 04:00 τα ξημερώματα και 06:30 το πρωί από «τους τρομοκράτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν», όπως ανέφερε η CENTCOM σε μία ανάρτησή της στο Χ.

Τα UAVs αποτελούσαν «μία σοβαρή απειλή και των εμπορικών πλοίων, του Ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά και των συμμαχικών πλοίων στην περιοχή», σύμφωνα με την CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

