Σάντσεθ: Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους έως το 2027

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει στο ισπανικό κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού Κράτους έως το τέλος της θητείας του το 2027.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, θα προτείνω στο κοινοβούλιο την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο Μπιλμπάο (βόρεια Ισπανία).

«Θα το κάνουμε όχι από ηθική πεποίθηση, διότι είναι ένας δίκαιος σκοπός, όμως επίσης διότι είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου δύο κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, να μπορέσουν να συνυπάρξουν με ειρήνη και ασφάλεια», εξήγησε.

Ο Σάντσεθ, που επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 2023, έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό Κράτος, όμως χωρίς, έως αυτή τη στιγμή, να έχει αναφέρει το ακριβές χρονικό πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.