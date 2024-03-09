Βουλγαρία: Τα περισσότερα πυρομαχικά κατασκεύασε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

To 2023 η Βουλγαρία κατασκεύασε πυρομαχικά που υπερέβησαν την παραγωγή όλης της υπόλοιπης Ευρώπης μαζί, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας της χώρας Μπογκντάν Μπογκντάνοφ, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και Καινοτομίας.

«Συνολικά, ένα μεγάλο μέρος του ό,τι κατασκευάζεται στη Βουλγαρία είναι αναγκαίο τόσο στους ευρω-ατλαντικούς εταίρους μας όσο και στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μπογκντάνοφ.

Ο Βούλγαρος υπουργός σημείωσε πως βουλγαρικές εταιρείες έχουν υποβάλει αιτήσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την επέκταση των δυνατοτήτων τους παραγωγής. Πέραν των ιδιωτικών εταιρειών, η VMZ Sopot, επίσης, επιζητά τη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικά της σχέδια, διευκρίνισε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι σε μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας και οι ηγέτες των φιλοκυβερνητικών κομμάτων είχαν διαβεβαιώσει πως η Βουλγαρία θα μπορούσε να χτίσει ένα εργοστάσιο πυρίτιδας μόνη της. Συγκεκριμένες περιοχές ήδη εξετάζονται για αυτόν τον σκοπό και εξειδικευμένες τεχνολογίες έχουν προσφερθεί. Οι πιο περιοριστικές προϋποθέσεις για την παράδοση τέτοιου εξοπλισμού, το κόστος ενός τέτοιου εργοστασίου και οι δυνατότητές του είναι γνωστά. Ο Μπογκντάνοφ σημείωσε πως μια επιτροπή έχει συγκροτηθεί για να ολοκληρώσει μια έκθεση έως τα τέλη Μαρτίου σχετικά με διάφορες προτάσεις για την κατασκευή ενός κρατικού εργοστασίου πυρίτιδας.

«Δεν έχει σημασία τι δυνατότητες θα έχουμε, η ζήτηση της αγοράς είναι τεράστια σε αυτό το σημείο και θα υπάρξουν επαρκείς δουλειές τόσο για τις ιδιωτικές όσο και τις κρατικές εταιρείες» υπογράμμισε.

Ο Μπογκντάν Μπογκντάνοφ δήλωσε πως η οικοδόμηση ενός τέτοιου εργοστασίου θα πρέπει να επιλυθεί από το βουλγαρικό κοινοβούλιο. Σημείωσε πως η οικοδόμησή του θα διαρκέσει τρία ή τέσσερα χρόνια, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει επαρκής χρόνος για να σχεδιαστεί η επένδυση, είτε από ένα μέρισμα της VMZ είτε από άλλη πηγή.

