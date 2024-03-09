Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν στοχοθέτησαν το αμερικανικό εμπορικό πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην Propel Fortune στον Κόλπο του Άντεν, όπως δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί, σε μία τηλεοπτική ομιλία του, ο εκπρόσωπος τους Γιαχία Σαρέα.

Ο ίδιος εκπρόσωπος είπε πως οι Χούθι στοχοθέτησαν «έναν αριθμό αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν με 37 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)».

Οι Χούθι έχουν δηλώσει ότι πραγματοποιούν επιθέσεις κατά ναυτιλιακών γραμμών εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους με τον τρόπο αυτό, στους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

