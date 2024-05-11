«Χθες είχαμε την κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησης για το πώς ενισχύουμε τους πρώην εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν αύριο. Για μία υπόθεση η οποία από το τέλος της δεκαετίας του '80 είναι οικονομικά προβληματική και ελλειμματική για την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα φορολογούμενο», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιάννη Ντσούνο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισήμανε η κα Μιχαηλίδου, «εγγυημένα και στους 850 εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ βρίσκουμε εργασία, καλοπληρωμένη με 1200 ευρώ. Είναι παρόμοιες αποδοχές με αυτές τις οποίες έπαιρναν και είναι και διασφαλισμένες».

«Για όλους τους πρώην εργαζομένους που είναι άνω των 55 ετών, φτιάχνουμε θέσεις μέσα από τη ΔΥΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για όσους είναι άνω των 55 ετών τους εξασφαλίζουμε τουλάχιστον 7 χρόνια εργασίας με 1200 ευρώ σε δήμους και περιφέρειες. Όσοι είναι κάτω από 55 ετών είναι εξασφαλισμένοι για δύο χρόνια, στο ΕΣΥ, στον ΕΦΚΑ, στη ΔΥΠΑ και σε κάποιους δήμους και περιφέρειες. Κανείς δεν μένει εκτός αγοράς εργασίας, δεν μένει κανένας στον δρόμο», πρόσθεσε η κα Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι ο φορολογούμενος έχει επιβαρυνθεί με δισεκατομμύρια για τη λειτουργία αυτής της επιχείρησης.

Όσον αφορά στην κριτική που δέχονται από την αντιπολίτευση, η κα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Δεν μπορούμε να αναλωνόμαστε σε όλα όσα λέει η αντιπολίτευση. Δυστυχώς, σήμερα, δεν ακούμε εποικοδομητικές, αποτελεσματικές κριτικές».

Ερωτηθείσα για τους εργαζόμενους από την Αίγυπτο, η κα Μιχαηλίδου απάντησε: «Έρχονται οι πρώτοι εργάτες γης από την Αίγυπτο στη χώρα μας. Εχει γίνει διμερής συμφωνία απλούστευσης της εισόδου ανθρώπων από την Αίγυπτο στη χώρα μας. Αυτό ξεκινάει από εργάτες γης αλλά εμπεριέχει και τον κλάδο της εστίασης και τον κλάδο του τουρισμού. Έχουμε τους πρώτους 2.400 από τους 5.000 που αρχικά προβλέπει η διμερής αυτή συμφωνία. Η διμερής συμφωνία διασφαλίζει την παραμονή τους στη χώρα για εννέα μήνες».

Για το επίδομα ανεργίας, η κα Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι «είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κόψεις, είναι κάτι το οποίο μπορείς να ελέγξεις καλύτερα.Είναι κάτι που πρέπει να δούμε αν το λαμβάνουν κάποιοι που είναι στη μαύρη εργασία. Πρέπει να τα ελέγξουμε καλύτερα αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε τα επιδόματα ανεργίας »

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε στην υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις, καθώς αύριο, 12 Μαΐου, λήγει η προθεσμία προκειμένου «100 χιλιάδες παιδιά, 6 - 16 ετών να μπορέσουν να πάνε από δύο εβδομάδες έως έναν μήνα διακοπές».

