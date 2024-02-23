Βρετανία: Στην θάλασσα η βόμβα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου που δεν εχει εκραγεί

H συγκλονιστική στιγμή που βόμβα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου που δεν είχε εκραγεί, τοποθετείται πολύ προσεκτικά σε ένα κοντέινερ για να μεταφερθεί στη θάλασσα και να ανατιναχτεί εκεί- αφού βρέθηκε κάτω από ένα σπίτι στο Πλύμουθ αυτήν την εβδομάδα.

Η βόμβα που φαίνεται πως ανήκε στους Ναζί, εντοπίσηκε από έναν πατέρα που έσκαβε τα θεμέλια του σπιτιού της κόρης του για να κάνει επέκταση του κτιρίου - και έκτοτε σχεδιάστηκε με απόλυτη ακρίβεια στρατιωτική επιχείρηση για την εξαγωγή της και την απομάκρυνσή της από τη λεωφόρο St Michael.

Εκατοντάδες γραφεία, καταστήματα, σχολεία και σπίτια εκκενώθηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες ανάλογες επιχειρήσεις που έγιναν ποτέ σε καιρό ειρήνης στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επιτραπεί στους ειδικούς της εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (EOD) του Στρατού να μεταφέρουν με ασφάλεια τη βόμβα.

Οι επικεφαλής του στρατού αποφάσισαν ότι η βόμβα θα προκαλούσε τεράστια ζημιά εάν είχε πυροδοτηθεί στο σημείο που βρισκόταν, καταστρέφοντας πιθανώς πολλά σπίτια και θέτοντας σε κίνδυνο ζωές.

Αντίθετα, απομακρύνθηκε με αργές κινήσεις από τα στενά δρομάκια του Πλίμουθ στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, γεμάτο με άμμο - με την επιχείρηση να αναγκάζει 10.320 άτομα και 4.300 ακίνητα εντός του αστικού κλοιού να επηρεάζονται από την επιχείρηση, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο του Πλίμουθ.

Οι δρόμοι έκλεισαν και ακόμη και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες σταμάτησαν - για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων κραδασμών που ενδέχεται να πυροδοτούσαν τη με θανατηφόρες και καταστροφικές συνέπειες.

Ο Επικεφαλής Έφορος Ian Drummond-Smith της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης είπε στο X, πρώην Twitter: «Η βόμβα έπεσε στη θάλασσα! Ευχαριστώ όλους για την υπομονή και την καλή σας διάθεση ».

