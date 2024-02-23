Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές μετά τον εντοπισμό μιας βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που δεν έχει εκραγεί στο Πλύμουθ της Βρετανίας. Οι Αρχές έκριναν απαραίτητο η βόμβα να μεταφερθεί και όχι να γίνει η εξουδετέρωσή της επί τόπου διότι είναι επικίνδυνο.

Προκειμένου να γίνει η μεταφορά της με ασφάλεια οι Αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους του Ντέβον των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο που βρέθηκε η βόμβα να τα εκκενώσουν από τις 14:00 έως τις 17:00 σήμερα το απόγευμα.

Φωτογραφίες από το σημείο όπου εντοπίστηκε η συσκευή δείχνουν το μέγεθος της εκρηκτικής ύλης, καθώς οι ιδιοκτήτες σπιτιού προειδοποιήθηκαν ότι τα σπίτια τους θα «καταστραφούν» σε περίπτωση πυροδότησης.

Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ διατηρείται μια ζώνη αποκλεισμού 300 μέτρων για την ασφάλεια του κοινού

Εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών λένε ότι εξετάστηκε το σενάριο της ελεγχόμενης έκρηξης, αλλά στη συνέχεια το απέκλεισαν ως ενδεχόμενο.

Plymouth homeowners prepare for homes to be destroyed by Nazi bomb https://t.co/J4QN6v3b9D pic.twitter.com/TAhdbmNQBV — Daily Mail Online (@MailOnline) February 23, 2024

Οι επικεφαλής του στρατού επέλεξαν να μεταφέρουν την βόμβα άθικτη με στρατιωτική φάλαγγα στον προβλήτα του Torpoint Ferry. Η «ασφαλέστερη και λιγότερο επικίνδυνη επιλογή» είναι να «αφαιρέσετε τη συσκευή από τη λεωφόρο St Michael και να την μεταφέρετε στη γέφυρα Torpoint Ferry - για να απορριφθεί η βόμβα στη θάλασσα» ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο του Πλύμουθ.

The evacuation of people living near to where an unexploded bomb was found in Plymouth is one of the largest of its kind since the Second World War, the Ministry of Defence has said



✍️: @GwynWright18 https://t.co/ojtwfeMUnp — PA Media (@PA) February 23, 2024

Σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα, ο Έφορος Φιλ Ουίλιαμς του Ντέβον και της Αστυνομίας της Κορνουάλης είπε ότι η μεταφορά της θα διαρκούσε περίπου 20 λεπτά καθώς περνούσε από την πόλη προς τη θάλασσα. Ωστόσο, καθόλη τη διαδρομή ο κίνδυνος ελλοχεύει με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.