Υστατη ένδειξη στήριξης στην Αργεντινή από ΗΠΑ: Μπλίνκεν συναντήθηκε με Μιλέι

Ο υπερφιλελεύθερος ηγέτης της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έκανε δεκτό σήμερα τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, τον πλέον υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο που επισκέπτεται την Αργεντινή από τότε που ο Μιλέι ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο, υποσχόμενος μια «θεραπεία σοκ» προκειμένου να σταθεροποιήσει την παραπαίουσα οικονομία της χώρας.

Ερωτηθείς στην αρχή της συνάντησής του στο προεδρικό μέγαρο Casa Rosada ποιο είναι το μήνυμά του προς τις ΗΠΑ, ο Μιλέι απάντησε ότι «η Αργεντινή αποφάσισε να επιστρέψει στο πλευρό της Δύσης, στο πλευρό της προόδου, της Δημοκρατίας και πάνω απ’ όλα της ελευθερίας».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βλέπει «εξαιρετικές» ευκαιρίες επενδύσεων στην Αργεντινή και θέλει οι αμερικανικές επιχειρήσεις να παραμείνουν εταίροι της Αργεντινής από επιλογή.

Ο Μπλίνκεν συζήτησε επίσης για τον πόλεμο στη Γάζα και τις προκλήσεις στη Βενεζουέλα και την Αϊτή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει υιοθετήσει μια σθεναρή στάση υπέρ των ΗΠΑ, αν και ιδεολογικά συνδέεται στενότερα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον βασικό αντίπαλο του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ενόψει της επίσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για το Δυτικό Ημισφαίριο Μπράιαν Νίκολς εξήρε τον Μιλέι, διότι μίλησε ανοικτά υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων για τη Βενεζουέλα.

Ο ηγέτης της Αργεντινής είναι προγραμματισμένο να μιλήσει ενώπιον του ετήσιου Συνεδρίου Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να εμφανιστεί επίσης ο Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

