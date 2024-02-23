Στις φυλακές της Πάδοβας, στην ιταλική περιφέρεια Βένετο, αναμένεται σύντομα να εφαρμοστεί πιλοτικό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη δημιουργία «δωματίων του έρωτα» για τις συνευρέσεις των φυλακισμένων με συζύγους και συντρόφους τους.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρόκειται να τοποθετηθούν κοντέινερ, με δωμάτια στον κήπο του σωφρονιστικού ιδρύματος. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία έκρινε παράνομη την απαγόρευση «προσωπικού χαρακτήρα συναντήσεων» ανάμεσα σε κρατούμενους και συγγενικά ή κοντινά τους πρόσωπα.

Παράλληλα, όπως διέρρευσε, οι υπεύθυνοι των φυλακών της Πάδοβας σκέφτονται να αυξήσουν τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων που δικαιούνται να κάνουν οι κρατούμενοι.

«Είκοσι πέντε χρόνια περιμέναμε την απόφαση αυτή, επιτέλους όλα δείχνουν ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η Ορνέλα Φάβερο, διευθύντρια του περιοδικού Ristretti Orizzonti (Περιορισμένοι Ορίζοντες) το οποίο εκδίδεται με συντάκτες κάποιους από τους κρατούμενους των φυλακών της Πάδοβας.

Ο Ιταλός υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Οστελάρι, όμως, δήλωσε πριν λίγο ότι «δεν έχει δοθεί κάποια ειδική άδεια που να αφορά το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα» και ότι «μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα συγκροτηθεί επιτροπή με στόχο την εμβάθυνση του θέματος». «Η όποια πρωτοβουλία θα πρέπει να ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο και στη συνέχεια από τις κατά τόπους φυλακές», είπε τέλος ο Οστελάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

