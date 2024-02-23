Η Ελβετία γνωστοποίησε σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη ότι σκοπεύει να οργανώσει μια ειρηνευτική σύνοδο για την Ουκρανία «μέχρι το καλοκαίρι».

Η Ουκρανία προσπαθεί να βρει στήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο δέκα σημείων που έχει προτείνει ο πρόεδρός της, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω ενδείξεων «κόπωσης» λόγω του πολέμου και ενώ οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σχεδόν αμετακίνητες. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας.

«Κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, σκοπεύουμε να οργανώσουμε μέχρι το καλοκαίρι μια ειρηνευτική σύνοδο, σε υψηλό επίπεδο» είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγκνάσιο Κασίς μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία συγκλήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από την εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. «Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να προσκαλέσω όλα τα έθνη (…) να εργαστούμε μαζί προς τον κοινό στόχο μας», πρόσθεσε ο Κασίς.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι περιλαμβάνει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την απόσυρση όλων των Ρώσων στρατιωτών, την προστασία των τροφίμων και των ενεργειακών πηγών, την ασφάλεια της πυρηνικής τεχνολογίας και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων πολέμου.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει τη φωνή της πλειοψηφίας του κόσμου αν όλοι τηρήσουμε μια στάση αρχής και δράσουμε μαζί», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Δεν θα πρέπει να χάνει κανείς χρόνο με τα άσκοπα σχέδια του Κιέβου να διαπραγματευτεί στη βάση της αποκαλούμενης ειρηνευτικής φόρμουλας του Ζελένσκι», απάντησε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια. «Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τελεσίγραφο προς τη Ρωσία και μια προσπάθεια να προσελκύσει όσο περισσότερες χώρες μπορεί σε ατέρμονες συνόδους για αυτό το ουτοπικό σχέδιο», πρόσθεσε.

Η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας βασίζεται στην υποστήριξη της Δύσης για χρήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Τα πολεμοφόδια έχουν αναχθεί σε κρίσιμο ζήτημα για το Κίεβο, την ώρα που το Κογκρέσο των ΗΠΑ καθυστερεί επί μήνες να εγκρίνει βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν μπορώ να με φανταστώ να εξηγώ στους ανθρώπους που συνάντησα στην Ουκρανία ότι κουραστήκαμε» είπε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ. «Αυτοί οι Ουκρανοί, αυτές οι οικογένειες που δεν έχουν την πολυτέλεια να κουραστούν, βασίζονται σε εμάς», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.