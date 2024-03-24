Βρετανία: «Πλημμύρισε» το παλάτι από ευχές και μηνύματα συμπαράστασης για την Κέιτ

Η εκ βαθέων εξομολόγηση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, ότι πάσχει από καρκίνο, έχει καθηλώσει εκατομμύρια πολίτες σ' όλο το κόσμο. Είναι χιλιάδες τα μηνύματα συμπαράστασης και οι ευχές που λαμβάνουν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της από το βράδυ της Παρασκευής, όταν και δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει.

Ήταν τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου που το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων λέει πως ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι «εξαιρετικά συγκινημένοι από τη ζεστασιά και την υποστήριξη του κόσμου». Εκφράζουν δε την «ευγνωμοσύνη τους» για το ότι οι πολίτες κατανοούν την επιθυμία τους «να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή αυτή την περίοδο».

Χθες εξάλλου αποκαλύφθηκε πως το κείμενο του τηλεοπτικού της μηνύματος είχε γράψει μόνη της η πριγκίπισσα της Ουαλίας, χωρίς την παρέμβαση ή τις διορθώσεις επικοινωνιολόγων, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στα λεγόμενα της.

Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν προκαλέσει τη συγκίνηση αλλά και το σοκ της κοινής γνώμης.

Πρώτα απ' όλα ότι είναι μια γυναίκα μόλις 42 ετών, μητέρα τριών παιδιών που ακολουθούσε έναν άκρως υγιή τρόπο ζωής. Γυμνάζονταν καθημερινά και πρόσεχε σχολαστικά τη διατροφή της. Επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό το καιρό είχαν ακουστεί τόσα πολλά ευφάνταστα σενάρια για την Κέιτ Μίντλεντον που η πιο φυσιολογική αιτία της απουσίας της, αυτή της σοβαρής ασθένειας, είχε απομακρυνθεί από την σκέψη του κόσμου.

Παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα, καθώς δεν έχει κοινοποιηθεί ούτε που βρίσκεται ο καρκίνος, ούτε, πολύ περισσότερο, σε ποιο στάδιο εντοπίστηκε. Προς το παρόν, το μόνο που είναι επιβεβαιωμένο είναι πως ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγος της θα συμμετέχουν στη λειτουργία του Αγγλικανικού Πάσχα την ερχόμενη Κυριακή. Αντιθέτως είναι πολύ πιθανό ο βασιλιάς Κάρολος να παρακολουθήσει τη δοξολογία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπως κάνει κάθε χρόνο.

Επι του πρακτέου φαίνεται να έχει δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της βασιλικής οικογένειας, καθώς δύο από τα βασικά της μέλη, ο βασιλιάς Κάρολος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα απέχουν από τα καθήκοντα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ούτως ή άλλως υπήρχε θέμα ακόμη και πριν τη διάγνωση τους με καρκίνο. Μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του αλλά και της απομάκρυνσής του πρίγκιπα 'Αντριου από ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, γιατί το όνομα του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Επστάιν, το παλάτι έψαχνε «γαλαζοαίματους» για να τους αναθέσει ρόλους. Έτσι, βαρύ φορτίο φαίνεται να πέφτει από εδώ και πέρα από τη μια στη βασίλισσα Καμίλα και από την άλλη στον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Και οι δύο τους όμως έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από την ψυχολογική πίεση, και τη σοβαρή ασθένεια δύο αγαπημένων τους προσώπων.

Με αυτά και με τα άλλα χθες το βράδυ στα δημοσιογραφικά γραφεία του Λονδίνου κυκλοφορούσε η φήμη πως ο πρίγκιπας Χάρι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στην Αγγλία για να δει τη νύφη του. Είναι γνωστό ότι οι δύο τους για πολλά χρόνια είχαν εξαιρετικές σχέσεις, με τον πρίγκιπα Χάρι να την χαρακτηρίζει «ως την αδερφή που δεν είχε ποτέ». Αν τελικά γίνει αυτό τότε μπορεί να αποτελέσει την αρχή της βελτίωσης των σχέσεων των δύο αδερφών, Γουίλιαμ και Χαρι, σχολιάζουν σκωπτικά Βρετανοί αναλυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

