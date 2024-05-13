Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του προέδρου της Τουρκίας στην Άγκυρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Άγκυρα γύρω στις 15:30. Τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Στη συνέχεια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο προεδρικό μέγαρο όπου πραγματοποιείται η συνάντηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου είναι παρόντες οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν διευρυμένες επαφές με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των Υφυπουργών Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και Κώστα Φραγκογιάννη, αρμοδίων για τον πολιτικό διάλογο και τη «θετική» ατζέντα και του Μπουράκ Ακσαπάρ, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Αθανάσιου Ντόκου, της Συμβούλου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αριστοτελίας Πελώνη, και της Διευθύντριας Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Κύρας Κάπη.

Παράλληλα, η παρουσία των διοικητών των μυστικών υπηρεσιών των δυο χωρών, του Ιμπραήμ Καλίν και του Θεμιστοκλή Δεμίρη, στο δείπνο και η συνάντηση τους την ώρα που πραγματοποιείται η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη είναι άλλο ένα δείγμα της προσπάθειας σταθεροποίησης του θετικού κλίματος μεταξύ των δυο χωρών.

Στο «μενού» των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη θα υπάρχουν ζητήματα όπως τα προβλήματα των μειονοτήτων, οι διαφορές σε Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και το πιθανό χρονοδιάγραμμα του τρόπου επίλυσης τους, η διαφωνία για τα θαλάσσια πάρκα, το ζήτημα της Μονής της Χώρας, το εμπόριο, ο τουρισμός και η διατήρησης των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κατά τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναμένεται να υπογραφούν δύο νέες συμφωνίες: η πρώτη αφορά σε συμφωνία συνεργασίας, σχετικά με Διαχείριση Καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, η οποία θέτει σε πιο δομημένη βάση τη συνδρομή μεταξύ των δύο χωρών σε επείγουσες καταστάσεις. Η δεύτερη αφορά στη συνεργασία στον τομέα της Υγείας και των Ιατρικών Επιστημών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν, εξάλλου, ότι θα ανακοινωθεί ακόμη η ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, που υπενθυμίζεται ότι είχε συμφωνηθεί κατά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στις 17:15-17:45 οι δυο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα ακολουθήσει το δείπνο, στο οποίο σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, η τουρκική προεδρία έχει καλέσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, γεγονός που θεωρείται πως δείχνει τη θετική προσέγγιση που δείχνει η Άγκυρα στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα.

Μετά το επίσημο δείπνο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από την Άγκυρα.

Το επίσημο πρόγραμμα

15:30 Yποδοχή κ. Πρωθυπουργού από τον Τούρκο Πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο

15:45-16:30 Συνάντηση περιορισμένης σύνθεσης κ. Πρωθυπουργού με Τούρκο Πρόεδρο (1+2)

16:30-17:15 Διευρυμένες συνομιλίες (1+10)

17:15-17:45 Δηλώσεις στον Τύπο

18:00-19:15 Επίσημο Δείπνο

19:45 Αναχώρηση κ. Πρωθυπουργού από Άγκυρα





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.