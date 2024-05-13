Ενώ το Ισραήλ τιμά σήμερα την Ημέρα Μνήμης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος του εβραϊκού κράτους στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια μάχη για τη συνέχιση της ύπαρξης του Ισραήλ.

«Το διακύβευμα του πολέμου είναι αυτό: είτε εμείς, το Ισραήλ, είτε αυτοί, τα τέρατα της Χαμάς», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην τελετή της Ημέρας Μνήμης στο όρος Χερτζλ, όπου βρίσκεται το κύριο στρατιωτικό νεκροταφείο του Ισραήλ.

דברים מהלב שאמרתי היום בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל >> pic.twitter.com/0lk7th5eZm — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 13, 2024

«Είτε συνεχίζουμε να υπάρχουμε, να έχουμε ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία είτε αφανισμός, σφαγή, βιασμός και υποδούλωση», συνέχισε.

Επτά μήνες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την σφοδρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα, ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να κερδίσει αυτή τη μάχη» και ότι ο εχθρός «θα συνεχίσει να πληρώνει υψηλό τίμημα για τις τερατώδεις του πράξεις».

Μια νίκη επί της Χαμάς θα σήμαινε ότι θα επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι, είπε ο Νετανιάχου. Μια τέτοια νίκη θα «εξασφαλίσει την ύπαρξη μας και το μέλλον μας».

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σε παρόμοιο τόνο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από τον πόλεμο.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που θα συνεχιστεί μέχρι να επιστρέψουμε τους ομήρους μας, να συντρίψουμε την εξουσία της Χαμάς και τις στρατιωτικές της δυνατότητες και να επαναφέρουμε το κράτος του Ισραήλ στην ευημερία και τη δημιουργικότητά του και να επιστρέψουμε το χαμόγελο στους πολίτες μας», συνέχισε ο υπουργός.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη στρατιωτική του εκστρατεία για την εξάλειψη της Χαμάς μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, και πήραν άλλους 250 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχεδόν 35.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Το Ισραήλ τιμά σήμερα την ετήσια Ημέρα Μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες και τα θύματα τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, περισσότεροι από 25.000 στρατιώτες και Εβραίοι μαχητές έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις από το 1860.

Η καταμέτρηση ξεκινά με τη μετανάστευση των Εβραίων στο σημερινό Ισραήλ, πολύ πριν την ίδρυση του κράτους το 1948.

Σειρήνες ήχησαν για δύο λεπτά σε όλη τη χώρα το πρωί για τη μνήμη των νεκρών.

Από τις 7 Οκτωβρίου, περισσότερες από 700 ισραηλινοί μέλη δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 620 στρατιωτών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.