Ισως η πιο… επεισοδιακή Eurovision στην ιστορία πέρασε στην ιστορία και οι αποστολές επέστρεψαν στις χώρες τους.

Σίγουρα, η πιο ανακουφισμένη από όλους πρέπει να είναι η Eden Golan, η 20χρονη εκπρόσωπος του Ισραήλ, που αντιμετώπισε επικρίσεις, αρνητικό κλίμα και γιουχαΐσματα, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η νεαρή τραγουδίστρια τερμάτισε 5η, λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του κοινού για το Hurricane. Ωστόσο, με κάθε ευκαιρία, μέσα στην αρένα το κοινό της έδειχνε ότι ήταν ανεπιθύμητη ενώ στους δρόμους του Μάλμε γινόταν φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Εχθες το βράδυ, η 20χρονη Γκολάν επέστρεψε στην πατρίδα της και φτάνοντας στο αεροδρόμιο ξέσπασε σε κλάματα και έπεσε στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων που την περίμεναν.

Πηγή: skai.gr

