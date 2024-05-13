Λογαριασμός
Με ανακούφιση και κλάματα η Eden Golan επέτρεψε στο Ισραήλ - Δείτε το βίντεο

Μετά τις επικρίσεις και τα γιουχαΐσματα, η 20χρονη τραγουδίστρια ξέσπασε όταν είδε τους δικούς της ανθρώπους

Eden Golan

Ισως η πιο… επεισοδιακή Eurovision στην ιστορία πέρασε στην ιστορία και οι αποστολές επέστρεψαν στις χώρες τους. 

Σίγουρα, η πιο ανακουφισμένη από όλους πρέπει να είναι η Eden Golan, η 20χρονη εκπρόσωπος του Ισραήλ, που αντιμετώπισε επικρίσεις, αρνητικό κλίμα και γιουχαΐσματα, λόγω του πολέμου στη Γάζα. 

Η νεαρή τραγουδίστρια τερμάτισε 5η, λαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία του κοινού για το Hurricane.  Ωστόσο, με κάθε ευκαιρία, μέσα στην αρένα το κοινό της έδειχνε ότι ήταν ανεπιθύμητη ενώ στους δρόμους του Μάλμε γινόταν φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις. 

Εχθες το βράδυ, η 20χρονη Γκολάν επέστρεψε στην πατρίδα της και φτάνοντας στο αεροδρόμιο ξέσπασε σε κλάματα και έπεσε στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων που την περίμεναν. 

