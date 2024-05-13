Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του νεογέννητου που βρέθηκε σε σκουπίδια στη Βραυρώνα οδηγήθηκε η 24χρονη μητέρα του, που με τον σύζυγό της κατηγορούνται ότι σκότωσαν και πέταξαν το μωρό μόλις γεννήθηκε.

Σε βάρος της 24χρονης μητέρας, η οποία νοσηλευόταν και σήμερα έλαβε εξιτήριο, η δικαστική αρχή εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας από κοινού.

Η 24χρονη ζήτησε από την ανακρίτρια προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ημέρα που πιθανότατα θα βρεθεί για την απολογία του και ο πατέρας, ο οποίος έχει κληθεί για αύριο, πλην όμως αναμένεται να ζητήσει νέα προθεσμία καθώς δεν έχει παραδοθεί ακόμη η ιατροδικαστική έκθεση για τις αιτίες θανάτου του νεογέννητου.

Η δικαστική λειτουργός αναμένει από ώρα σε ώρα το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, από την οποία θα διαφωτιστεί η υπόθεση των συνθηκών θανάτου του νεογνού.

Οι δύο γονείς, με καταγωγή από το Νεπάλ, φαίνεται να ισχυρίζονται πως το μωρό γεννήθηκε νεκρό και ότι ο θάνατος του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Αν αποδειχθεί αληθής ο ισχυρισμός τους θα έχουν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

