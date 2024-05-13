Βραζιλία: Στους 147 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Άλλοι 127 αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στην πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στη νότια Βραζιλία, αυξήθηκε σε 147, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 127 άλλων.
Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα υπερχείλιση ποταμών ενώ οι πλημμύρες απέκλεισαν δρόμους και προκάλεσαν προβλήματα στις μεταφορές, με συνέπεια να σημειωθούν ελλείψεις βασικών αγαθών σε ορισμένες περιοχές.
