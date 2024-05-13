Ο κατηγορίας Elite Τομπίας Στίλερ ορίστηκε να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ για την ένατη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League την Τετάρτη, ενώ την ίδια μέρα ο Ολλανδός Λίντχαουτ Αλάρντ θα «σφυρίξει» στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός.



Ο Γερμανός ρέφερι έχει βρεθεί έξι φορές σε αγώνες του Ολυμπιακού και τέσσερις στης ΑΕΚ, ανάμεσά τους και ένα 4-1 στο Φάληρο για το πρωτάθλημα το 2019. Αναλυτικά:

20/10/2016: Ολυμπιακός-Αστάνα 4-1 (Όμιλοι Europa League)

27/09/2017: Γιουβέντους-Ολυμπιακός 2-0 (Όμιλοι Champions League)

17/02/2019: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1 (21η αγωνιστική)

23/02/2020: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 (25η αγωνιστική)

18/10/2020: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (5η αγωνιστική)

26/04/2023: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 4-0 (6η αγωνιστική playoffs)

17/08/2023: Γκενκ-Ολυμπιακός 1-1 (Προκριματικά Europa League)

07/04/2024: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 2-2 (4η αγωνιστική playoffs)

18/04/2024: Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 3-3 πεν. (Προημιτελικά Conference League)

Βοηθοί του Στίλερ θα είναι οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Μαρκ Μπορς, 4ος ο Χρ.Βεργέτγης και στο VAR ο Περλ Γκούντερ με τον Μπουξμπάουμ., από την πρώτη κατηγορία της UEFA, έχει διευθύνει ένα ακόμη ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, στις 14 Φεβρουαρίου φέτος, με σκορ 0-1 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου. Βοηθοί του θα είναι οι Ρότζερ Κρίστιαν Χόνιγκ, Πάτρικ Ίνια, 4ος ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόακιμ Κάμφιους και Κόλλιας.Στοδιαιτητής θα είναι ο, με τους Στεφανή, Καραλή βοηθούς, 4ο τον Ματσούκα και στο VAR τους Κατοίκο, Κωσταρά.

