Ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούν σήμερα δύο ακόμη νοσοκομεία της Γάζας, όπου το ιατρικό προσωπικό έχει ακινητοποιηθεί κάτω από σφοδρά πυρά, έγινε γνωστό από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε πως συνέλαβε 480 μαχητές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας Αλ Σίφα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται πως νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου μαίνεται ο πόλεμος πάνω από πέντε μήνες, χρησιμοποιούνται ως προπύργια των μαχητών της Χαμάς, όπου κρύβουν βάσεις και όπλα. Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό το διαψεύδουν.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε γνωστό πως ένα μέλος της σκοτώθηκε, όταν ισραηλινά άρματα μάχης ξαφνικά απωθήθηκαν σε περιοχές περιμετρικά των νοσοκομείων Αλ-Αμάλ και Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών.

Τεθωρακισμένες δυνάμεις του Ισραήλ απέκλεισαν το νοσοκομείο Αλ Αμάλ και διεξήγαγαν επιχειρήσεις με μπουλντόζες περιμετρικά του, όπως ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο αυτή τη στιγμή και έχουν πλήρως ακινητοποιηθεί».

Ανέφερε ακόμη πως οι ισραηλινές δυνάμεις ζητούν την πλήρη εκκένωση του προσωπικού, των ασθενών και των εκτοπισμένων από τους χώρους του Αλ Αμάλ και εκτοξεύουν καπνογόνες βόμβες στην περιοχή για να αναγκάσουν όσους βρίσκονται μέσα να φύγουν.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι δυνάμεις του πλήττουν «υποδομές» στη Χαν Γιούνις που χρησιμοποιούνται ως σημεία συγκέντρωσης για πολλούς μαχητές. Η Χαμάς αρνείται πως χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς και κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου σε βάρος πολιτικών υποδομών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει πως δεκάδες ασθενείς και μέλη ιατρικού προσωπικού έχουν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις στο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα που τελεί υπό τον ισραηλινό έλεγχο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Αλ Σίφα είναι μία από τις λίγες υγειονομικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ακόμα και μερικώς στη βόρεια Γάζα και, όπως άλλα, φιλοξενεί κάποιους από τα σχεδόν 2 εκατομμύρια αμάχους, πάνω από το 80% του πληθυσμού της Γάζας, που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Το Reuters δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω νοσοκομεία της Γάζας και να επαληθεύσει τις αναφορές οποιαδήποτε πλευράς.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Χαν Γιούνις είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται επίσης σε μια συνοικία, στο δυτικό τμήμα, κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ, εν μέσω σφοδρών πυρών από αέρος και εδάφους.

Στη Ράφα, την πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο του μισού πληθυσμού της Γάζας που έχει εκτοπιστεί, σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον μιας κατοικίας σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα της υγείας.

Τουλάχιστον 32.226 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την 7η Οκτωβρίου, μεταξύ αυτών 84 το τελευταίο 24ωρο, και 74.518 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

