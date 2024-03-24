Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ εξέφρασε σήμερα αμφιβολίες για την εκδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την πολύνεκρη επίθεση της Μόσχας την Παρασκευή, λέγοντας πως έχει «πολύ λίγη εμπιστοσύνη» σε όσα λέει η ρωσική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε χθες να «τιμωρήσει» τους υπεύθυνους της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε 133 ανθρώπους, σε μια αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα, διαβεβαιώνοντας πως οι δράστες συνελήφθησαν ενώ κατευθύνονταν προς την Ουκρανία, ενώ δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ανάληψη της ευθύνης από την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Κάθε απώλεια ζωής αμάχου είναι απολύτως φρικτή, ακόμα κι αν συμβαίνει σε χώρες των οποίων εμείς αποδοκιμάζουμε σφόδρα την ηγεσία τους, και δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι οι δράστες θα συλληφθούν», δήλωσε ο Τζέρεμι Χαντ στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από τις εξηγήσεις που προτάσσει η Μόσχα, ο υπουργός απάντησε ότι «έχει πολύ λίγη εμπιστοσύνη σε όσα λέει η ρωσική κυβέρνηση».

«Γνωρίζουμε ότι δημιουργεί ένα προπαγανδιστικό προπέτασμα καπνού για να υπερασπιστεί μια εισβολή απολύτως διαβολική στην Ουκρανία», συνέχισε.

«Ακούω αυτά που λέει η ρωσική κυβέρνηση με πολύ προσοχή (…) έπειτα από όσα έχουμε δει από μέρους τους τα τελευταία χρόνια», επισήμανε ο Χαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

