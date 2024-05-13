«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης παριστάνει τον εξοργισμένο με την, πράγματι, προκλητική κίνηση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να παραλείψει τη λέξη "Βόρεια" κατά τη χθεσινή ορκωμοσία της, στελέχη της ΝΔ κρατούν ψηλά τις περικεφαλαίες της πατριδοκαπηλίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, στην οποία παραθέτει δηλώσεις στελεχών της ΝΔ.

Η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει ότι «η επικράτηση του εθνικιστικού κόμματος VMRO-DPMNE στις εκλογές θέτει σε κίνδυνο μια επωφελή για τη χώρα μας Συμφωνία, που αύξησε το γεωπολιτικό αποτύπωμα και αναβάθμισε τον ρόλο της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια, με ευθύνη της ΝΔ και των καταστροφικών παραλείψεών τους». Τονίζει πως το ερώτημα είναι αν ο πρωθυπουργός μπορεί να επιβάλει «την επίσημη κυβερνητική θέση στα στελέχη του και να απεγκλωβιστεί από τα εσωτερικά προβλήματα της ΝΔ». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να ξεκαθαρίσει τη στάση του και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών», ζητώντας να «το αποδείξει έμπρακτα βάζοντας οριστικά στο ντουλάπι του Μαξίμου τις περικεφαλαίες της πατριδοκαπηλίας και κυρώνοντας επιτέλους τα προβλεπόµενα τρία πρωτόκολλα συνεργασίας τα οποία θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία προς ψήφιση στη Βουλή».

«Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν ανέχεται άλλο την υποκριτική και ακραία λαϊκίστικη λογική με την οποία ο κ. Μητσοτάκης διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα, θέτοντας για πολλοστή φορά τα εθνικά συμφέροντα κάτω από τα συμφέροντα του κόμματός του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ως προς τις προαναφερθείσες δηλώσεις στελεχών της ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ειδικότερα ότι «η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά (OPEN, 13.05.24), ξεπέρασε ακόμα και τους πιο σκληρούς εθνικιστές της γειτονικής χώρας χαρακτηρίζοντας ‘κατάπτυστη' τη Συμφωνία των Πρεσπών την οποία ‘καλά κάνουμε και δεν την κυρώνουμε' (!) ως Ελλάδα». Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «προανήγγειλε, μάλιστα, καταγγελία της Συμφωνίας - αν και αναγκάστηκε να δηλώσει ότι ‘δεν την αμφισβητεί'. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι ‘καλά κάνουν οι γείτονες και την αμφισβητούν'». Επιπλέον, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ η ίδια είπε ότι «αν συνεχίσει η γειτονική χώρα και αμφισβητεί τις διατάξεις (αναφερόμενη στη γλώσσα και την ονομασία), να δούμε πού θα φτάσει αυτό, να την καταγγείλουμε γιατί η συμφωνία αυτή σε κάθε περίπτωση ήταν μία υποχώρηση της Ελλάδας δεν ήταν η αρχική συμφωνία που θα θέλαμε εμείς οι Μακεδόνες να έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Είναι άραγε αυτή η επίσημη γραμμή της ΝΔ και της κυβέρνησης Μητσοτάκη;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει ότι «σίγουρα αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της πολιτικής εξαπάτησης των πολιτών από ένα κόμμα το οποίο, από τη μία δήλωνε ότι θα σεβαστεί τη Συμφωνία και από την άλλη, ως κυβέρνηση, επιμένει να μην επικυρώνει τα τρία μνημόνια συνεργασίας που κρατούνται επί χρόνια στο συρτάρι της Βουλής, υπό τον φόβο αντιδράσεων της Σαμαρικής πτέρυγας και της ακροδεξιάς εντός και εκτός ΝΔ».

Επιπλέον αναφέρει ότι «πιο ‘μετριοπαθής', η Άντρη Παράσχου (Kontra Channel, 11.05.24), επίσης υποψήφια της ΝΔ για το ευρωκοινοβούλιο, αποκάλεσε ‘κακή' τη Συμφωνία, αυτή την ίδια Συμφωνία την οποία ο κ. Μητσοτάκης καλεί σε αυστηρό ύφος τη Βόρεια Μακεδονία να τηρήσει». Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «τουλάχιστον, ελπίζουμε τα δύο προαναφερθέντα στελέχη να έχουν πληροφορηθεί το όνομα της γειτονικής χώρας, για να ενημερώσουν και τον σημερινό Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος παρίστανε σε τηλεοπτική του εμφάνιση το 2021 ότι δεν μπορούσε να αποκαλέσει τη ‘Βόρεια Μακεδονία' με τη συνταγματική της ονομασία- ‘άριστος' και αυτός στο εμπόριο κίβδηλου και ανέξοδου ‘πατριωτισμού'».

Συνεχίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «τα εν λόγω στελέχη δεν πρόλαβαν προφανώς να ακούσουν τον υπουργό Επικρατείας, Μάκη Βορίδη (MEGA, 13.05.24), ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, καθησύχασε ότι δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η εξόφθαλμη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη νέα Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, αφού ‘το πρακτικό ορκωμοσίας περιείχε προφανώς τον προσδιορισμό "Βόρεια"', παρότι η κ. Σιλιάνοφσκα τον παρέλειψε σκόπιμα». Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «όσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει τους πολίτες, αλλά και τη διεθνή κοινότητα, να ξεχάσουν ότι το κόμμα του ήταν ο καλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς την περίοδο των διαπραγματεύσεων και της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα στελέχη του δεν μπορούν να κρύψουν το πραγματικό πρόσωπο της ΝΔ».

