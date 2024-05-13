Αν η Δύση θέλει να πολεμήσει για την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης η Ρωσία είναι έτοιμη γι'αυτό, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

"Είναι δικαίωμά τους--αν επιθυμούν να βρίσκονται επί του πεδίου, να είναι στο πεδίο", είπε ο Λαβρόφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις της σχετικά με τους κινδύνους μιας άμεσης αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να αποκλείσει την πιθανότητα να σταλούν κάποια στιγμή δυτικά στρατεύματα στο ουκρανικό μέτωπο.

Το Κρεμλίνο είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η αποστολή ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι υπερβολικά επικίνδυνη.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Λαβρόφ, ο οποίος έχει διατελέσει δύο δεκαετίες υπουργός Εξωτερικών, έκανε την παραπάνω δήλωση στη διάρκεια κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον επαναδιορισμό στη θέση του στη νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά την ανανέωση της εξαετούς προεδρικής θητείας του Πούτιν αυτή την εβδομάδα.

Το RIA μετέδωσε επίσης ότι ο Λαβρόφ δήλωσε πως οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία τον ερχόμενο μήνα χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, συνιστούν τελεσίγραφο για την Μόσχα.

Συνέκρινε μάλιστα την κατάσταση με "παρατήρηση σε μαθητή", η τύχη του οποίου αποφασίζεται από δασκάλους όταν εκείνος βρίσκεται εκτός τάξης, μετέδωσε το πρακτορείο.

"Δεν μπορεί να μιλάς σε κανέναν έτσι. Ειδικά σε εμάς. Η ειρηνευτική σύνοδος κορυφής...συνοψίζεται σε τελεσίγραφο για τη Ρωσία", κατέληξε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

