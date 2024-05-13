Το «πολύ ατυχές γεγονός» με τη νέα Πρόεδρο της Βορείου Μακεδονίας να μην αναφέρει τη συνταγματική ονομασία της χώρας κατά την ορκωμοσία της, επανέλαβε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας παράλληλα τις νεοεκλεγμένες Αρχές της χώρας, να συνεχίσουν να πείθουν όλους στην ΕΕ ότι είναι αφοσιωμένες στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, αναφέρθηκε στη σχετική δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής και στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής δράσης, σχετικά με το «πολύ ατυχές γεγονός της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας να μην αναφέρει το συνταγματικό όνομα της χώρας κατά την ορκωμοσία». Ο Π. Στάνο εξήγησε ότι αυτό που αναμένει η ΕΕ από τη Βόρεια Μακεδονία προς την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, αναφέρεται ξεκάθαρα στην τελευταία έκθεση προόδου το περασμένο φθινόπωρο. Όπως είπε, στην έκθεση αυτή επισημαίνεται ότι «οι υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες πρέπει να εφαρμόζονται καλή τη πίστει από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας». Σε αυτές τις συμφωνίες περιλαμβάνεται και η Συνθήκη φιλίας, καλής γειτονίας και καλής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων της. «Αυτή είναι η προσδοκία της ΕΕ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Συνεχίζοντας, ο Π. Στάνο τόνισε ότι από τις δηλώσεις υψηλών αξιωματούχων της ΕΕ, όπως η κοινή δήλωση του επιτρόπου για τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι και του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, είναι απόλυτα σαφές τι αναμένει η ΕΕ από τη Βόρεια Μακεδονία. «Αναμένουμε και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις νεοεκλεγμένες αρχές στη Βόρεια Μακεδονία τόσο με την Πρόεδρο όσο και με τη νέα κυβέρνηση για να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που χαράσσει η ΕΕ στην ενταξιακή πορεία της χώρας. Ειλικρινά, λοιπόν, αναμένουμε και πιστεύουμε ότι οι νέες αρχές θα συνεχίσουν να αποδίδουν», είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι οι νεοεκλεγμένες Αρχές «έχουν τώρα την ευκαιρία να πείσουν όλους στην ΕΕ ότι είναι αφοσιωμένοι στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας τους και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουν στην επιτυχημένη ενταξιακή της πορεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.