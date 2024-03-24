Βέλγιο: Δύο νεκροί σε διαφορετικά περιστατικά με πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες στις Βρυξέλλες, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών περιστατικών, με φόντο την αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί, από τους οποίους ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός, ακούστηκαν στο Λάκεν, στα βόρεια προάστια της βελγικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας των Βρυξελλών.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε μία συνοικία, κοντά στο κέντρο, όπου ένας άνθρωπος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του, διευκρίνισε ένας άλλος εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας.

Έξι περιστατικά πυροβολισμών που φαίνεται να συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών έχουν σημειωθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, όπου αυξάνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση «κρακ» στους δρόμους.

Υπό πίεση έπειτα από αυτά τα περιστατικά, με μεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ, οι τοπικές αρχές παρουσίασαν στα τέλη Φεβρουαρίου τη στρατηγική τους για να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα βίας, το οποίο χαρακτήρισε «απαράδεκτο» η επικεφαλής του τομέα ασφαλείας της περιοχής των Βρυξελλών Σοφί Λαβό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

