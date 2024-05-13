Ένας αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μία γυναίκα μετέβη χθες το απόγευμα σε αγρόκτημα για να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες και τότε την προσέγγισε ο κατηγορούμενος, ο οποίος με την άσκηση σωματικής βίας, την εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη.

Κατόπιν, το θύμα μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στο πλαίσιο των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον προσήγαγαν στο τμήμα Ασφάλειας, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ από τον έλεγχο των εγγράφων του κατηγορούμενου προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία ότι είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στην χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

