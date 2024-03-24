Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κείτ Μίντλετον έγραψε ολόκληρη την ομιλία της για τη μάχη με τον καρκίνο «μόνη της, πολύ γρήγορα» σε μια προσπάθεια να «καταπνίξει τα περαιτέρω κουτσομπολιά και τις εικασίες για την υγεία της», αποκάλυψε μια στενή της φίλη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κέιτ Μίντλετον έκανε τη συγκινητική ανακοίνωση, που ηχογραφήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Γουίνδσορ και δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Φίλος της αποκαλύπτει τις σκέψεις της πίσω από την απόφασή της αυτή να απευθυνθεί στο έθνος.

«Δεν αφορούσε πραγματικά το δράμα των τελευταίων εβδομάδων, αν και προφανώς αυτό ήταν αναστατωμένο. Ένιωθε ότι έπρεπε να το κάνει εξαιτίας αυτού που είναι. Ήταν περισσότερο που ξέρει ότι είναι δημόσιο πρόσωπο και έχει ευρύτερη ηγετική ευθύνη. Ήταν όλη η ομιλία δική της, έγραφε κάθε λέξη, το έκανε πολύ γρήγορα» δήλωσε ο φίλος της στους The Sunday Times.

Ο φίλος της πρόσθεσε ότι η ομιλία αυτή της επέτρεψε να προσεγγίσει ένα πιο υποστηρικτικό κοινό που δεν συμφώνησε με τα κουτσομπολιά και τις θεωρίες συνωμοσίας.

Kate wrote her entire cancer battle speech 'by herself, very quickly': Princess of Wales wanted to 'quell further gossip and health speculation' and felt it was her duty to open up and reassure the public

via https://t.co/Vhjvc4nlA3 https://t.co/ea4ksMMx3G — Vera Williams (@VeraWil45644411) March 24, 2024

Η Κέιτ τάχθηκε επίσης υπέρ της αποκάλυψης για την υγεία της μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος αντί για μια πιο «ζωηρή» γραπτή δήλωση, καθώς θα ήταν ένας πιο καθησυχαστικός τρόπος να μεταδοθούν τα συγκλονιστικά νέα στο βρετανικό έθνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.