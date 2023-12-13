Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Μικρή απρόσμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 0,3% δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS), η παραγωγή και στους τρεις κύριους κλάδους της οικονομίας βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της πτώσης αποδίδεται στην αδύναμη επίδοση του κλάδου των υπηρεσιών, με σημαντικότερη την εξασθένηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας, στις νομικές υπηρεσίες και στην κινηματογραφική παραγωγή.

Ευρεία ήταν επίσης η μείωση του παραγόμενου προϊόντος στη μεταποίηση και στις κατασκευές, εν μέρει λόγω του άστατου καιρού.

Οι περισσότεροι αναλυτές προέβλεπαν πως το ΑΕΠ δε θα μεταβαλλόταν τον Οκτώβριο, μετά από μία οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% τον Σεπτέμβριο που είχε καθησυχάσει τους φόβους περί ύφεσης.

Τα στοιχεία για τον Οκτώβριο ενισχύουν τις προβλέψεις περί μηδενικής ανάπτυξης το προσεχές διάστημα.

