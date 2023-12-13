Χιόνι, χιονοθύελλες και πολικές θερμοκρασίες σημειώνονται στη βόρεια Κίνα σε ένα από τα σφοδρότερα ίσως κύματα ψύχους τον Δεκέμβριο αναγκάζοντας τις αρχές της πρωτεύουσας να αναστείλουν τα δρομολόγια των τρένων, να κλείσουν τα σχολεία και να καλέσουν τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Μια μάζα ψυχρού αέρα κατευθύνθηκε στο Πεκίνο από τα δυτικά, το δεύτερο ψυχρό κύμα αυτή την εβδομάδα.

Οι αρχές της πρωτεύουσας εξέδωσαν τη δεύτερη υψηλότερη προειδοποίηση κινδύνου για χιονοθύελλες που θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι αύριο, Πέμπτη--τη μοναδική τέτοια προειδοποίηση μέχρι στιγμής στη χώρα.

Για να αποφευχθεί το χάος από τον αναμενόμενο γύρο χιονοπτώσεων "διαρκείας", η πόλη αυτή των 22 εκατομμυρίων κατοίκων έκλεισε όλα τα σχολεία από σήμερα και επέβαλε τηλεκπαίδευση.

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ευέλικτες εργασιακές συνθήκες και τους ζήτησαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Αξιοθέατα στο ορεινό και δυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσωρινά κλείσει.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις με βασικές πόλεις, όπως το εμπορικό κέντρο της Σανγκάης, η Χανγκζού και η Ουχάν, ανεστάλησαν. Τα τρένα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν κινούνται με μικρότερη ταχύτητα προκαλώντας καθυστερήσεις.

Ωστόσο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου συνεχίζει να λειτουργεί.

Το Πεκίνο αναμένει θερμοκρασίες έως και μείον 18 βαθμούς Κελσίου αυτό το Σαββατοκύριακο σε σχέση με τον μέσο όρο στα μέσα Δεκεμβρίου που είναι οι μείον 8 .

Ακόμη και η Σανγκάη στα νότια, που τώρα έχει καλοκαιρία με 20 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να αντιμετωπίσει κακοκαιρία και το θερμόμετρο το Σάββατο και την Κυριακή να δείξει έως και μείον 4.

Περισσότεροι από 6.000 διασώστες βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο έκτακτων οδικών διασώσεων και τουλάχιστον 5.800 εκχιονιστικά μηχανήματα και εξοπλισμός για την απομάκρυνση του χιονιού είναι στη διάθεσή τους.

Οι αρχές της πόλης επιστράτευσαν εθελοντές για να καθαρίσουν το χιόνι από τους δρόμους με φτυάρια πέραν των 73.000 υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά. Επίσης ζήτησαν να αυξηθεί η θερμοκρασία στα συστήματα εσωτερικής θέρμανσης.

Η τελευταία φορά που το Πεκίνο βίωσε τόσο ψυχρές συνθήκες ήταν στις 7 Ιανουαρίου του 2021, όταν η θερμοκρασία είχε πέσει στους μείον 19,6 βαθμούς Κελσίου.

Το ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί στα χρονικά της πόλης είναι μείον 27,4 βαθμοί Κελσίου στις 22 Φεβρουαρίου του 1966.

Το ψυχρό κύμα αυτής της εβδομάδας, σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές συνθήκες πριν από μια εβδομάδα, αντανακλά τις πρόσφατες ραγδαίες μεταπτώσεις της θερμοκρασίας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες στο Πεκίνο εδώ και δεκαετίες, σε μια χρονιά με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κι ενώ η βόρεια Κίνα αντιμετωπίζει ψυχρότερες από το συνηθισμένο καιρικές συνθήκες, η Χανγκτζού θα ξεκινήσει επισήμως τον χειμώνα στις 16 Δεκεμβρίου, με δύο εβδομάδες καθυστέρηση -- το αργότερο χρονικά από το 1951 που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία.

Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στη Σανγκάη, πρέπει να καταγράψει για πέντε συναπτές ημέρες θερμοκρασίες μείον 10 βαθμούς Κελσίου για να κηρύξει την έλευση του χειμώνα.

Παγωμένα ποτάμια

Οι θερμοκρασίες πιθανόν να πέσουν περισσότερο από 14 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της βόρειας, βορειοδυτικής και νότιας Κίνας, μαζί με τμήματα της Εσωτερικής Μογγολίας, της επαρχίας Γκουιτζού και ακόμη και σε περιοχές νότια του ποταμού Γιανγκτσέ, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Εκδίδοντας τον πρώτο του συναγερμό από το 2013 για τις χαμηλές θερμοκρασίες, το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (NMC) προέτρεψε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν προφυλάξεις καθώς και μέτρα για την προστασία των τροπικών καλλιεργειών.

Έχει προβλέψει μεγάλες βροχές και χιονοπτώσεις σε κεντρικές και ανατολικές περιοχές μέχρι την Παρασκευή, με βροχόπτωση έως και 30 χιλιοστά και χιονοθύελλες σε τμήματα των επαρχιών Σαανσί, Χενάν και Σαντόνγκ.

Η σωρευτική χιονόπτωση πιθανόν να είναι η υψηλότερη για την αντίστοιχη περίοδο σε μια δεκαετία, όπως τονίζεται.

Πολλά ποτάμια έχουν ήδη παγώσει στην αχανή βορειοανατολική επαρχία Χεϊλονγκιάνγκ που συνορεύει με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

