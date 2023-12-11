Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Σούνακ ζήτησε συγγνώμη από όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στην πανδημία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ υπερασπίστηκε σήμερα τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και προσπάθησε να υποβαθμίσει τον ρόλο που έπαιξε ο ίδιος στη διαχείριση της κρίσης, ως υπουργός Οικονομικών εκείνη την εποχή.

Η κατάθεση του Σούνακ στην επιτροπή για την Covid-19 δόθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνησή του, την παραμονή της ψηφοφορίας επί του νέου σχεδίου του για την απέλαση μεταναστών στη Ρουάντα, το οποίο θεωρείται «πολύ αδύναμο» από τη δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών.

Όπως και ο Μπόρις Τζόνσον πριν από λίγες ημέρες, ο Σούνακ ξεκίνησε την κατάθεσή του ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας τη «βαθύτατη λύπη» του για «όλους εκείνους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, μέλη της οικογένειάς τους ή που υπέφεραν κατά διάφορους τρόπους στη διάρκεια της πανδημίας».

Η πανδημία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και η επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την πολιτική διαχείριση της κρίσης όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2.

Από την αρχή της κατάθεσής του, ο Σούνακ επέμεινε ότι ο Μπόρις Τζόνσον ήταν εκείνος που έπαιρνε τις αποφάσεις και ότι ο δικός του ρόλος, ως υπουργός Οικονομικών, ήταν να δίνει πληροφορίες όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες που θα είχαν τα προτεινόμενα μέτρα. Αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε «σύγκρουση μεταξύ δημόσιας υγείας και οικονομίας» αλλά ότι η κρίση είχε «πολλές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, αντίκτυπο στην εκπαίδευση, στην ψυχική υγεία, στο δικαστικό σύστημα, καθώς και επιπτώσεις καθαρά οικονομικές».

Ο Σούνακ έχει επικριθεί για τα μέτρα που ελήφθησαν το καλοκαίρι του 2020, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να πηγαίνουν σε εστιατόρια για να φάνε, όπως το πρόγραμμα «Φάτε έξω για να βοηθήσετε». Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης το είχαν απορρίψει και έχουν καταθέσει στην ερευνητική επιτροπή ότι το πρόγραμμα αυτό συνέτεινε στην εμφάνιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, το φθινόπωρο του 2020. Μία από αυτούς τους επιστήμονες, η Άντζελα Μακλίν, αποκάλεσε «Δόκτωρ Θάνατο» τον Σούνακ σε ανταλλαγή μηνυμάτων με συνάδελφό της στην εφαρμογή WhatsApp. Ο πρώην αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Γουίτι μετονόμασε ειρωνικά το πρόγραμμα του Σούνακ σε «Φάτε έξω για να βοηθήσετε τον ιό».

Ο Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως το πρόγραμμά του, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, ευθύνεται για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων τους επόμενους μήνες.

«Πρωταρχικός σκοπός μου ήταν να προστατεύσω εκατομμύρια θέσεις εργασίας ευάλωτων ανθρώπων που απασχολούνται στον τομέα αυτόν», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πρώην σύμβουλοι της κυβέρνησης κατηγόρησαν επίσης τον Σούνακ ότι προσπάθησε να αγνοήσει ή να υποβαθμίσει τις απόψεις των επιστημόνων. Σε ένα γραπτό υπόμνημά του ο πρώην επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς μετέφερε δηλώσεις του πρώην προσωπάρχη του Μπόρις Τζόνσον, του Ντόμινικ Κάμινγκς, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρίσι Σούνακ «πιστεύει ότι μπορούμε απλώς να αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει και δεν είναι σοβαρό».

Τον Αύγουστο του 2022, εν μέσω της εκστρατείας για τη διαδοχή στους Συντηρητικούς μετά την παραίτηση του Τζόνσον, ο Σούνακ χαρακτήρισε «πρόβλημα» την παράδοση της εξουσίας στους επιστήμονες, σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα The Spectator.

Οι εργασίες της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής, επικεφαλής της οποίας είναι η πρώην δικαστής Χέδερ Χάλετ, θα διαρκέσουν μέχρι το 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

