Λονδίνο: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για αποστολή παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Κατατέθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων το πολυαναμενόμενο και εξαιρετικά αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο «περί Ασφάλειας της Ρουάντα», με βάση το οποίο η βρετανική κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου για αποστολή στην αφρικανική χώρα όσων μεταναστών και προσφύγων εισέρχονται σε βρετανικό έδαφος μέσω παράνομων οδών, κυρίως με λέμβους μέσω Μάγχης.

Το νομοσχέδιο έρχεται μετά από τη χθεσινή υπογραφή νέας συνθήκης με την κυβέρνηση του Κιγκάλι, η οποία κατά το Λονδίνο αντιμετωπίζει τις ανησυχίες για τη μεταχείριση των μεταναστών που θα μεταφέρονται στη Ρουάντα για υποβολή αίτησης ασύλου.

Το νομοσχέδιο και η νέα συνθήκη προωθούνται από την κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ μετά από την απόρριψη του αρχικού σχεδίου από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, που έκρινε ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Κατά τρόπο αμφιλεγόμενο και δεχόμενο άμεση πολιτική και νομική κριτική, το νομοσχέδιο ορίζει πως η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί τη Ρουάντα ασφαλή χώρα και πως η κρίση αυτή δεσμεύει και τα δικαστήρια.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την άρση εφαρμογής άρθρων του βρετανικού νόμου περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να μην τίθενται εμπόδια στην απέλαση μεταναστών προς την αφρικανική χώρα στη βάση καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τελικά ανάλογη άρση ισχύος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως απαιτούσε η πιο δεξιά πτέρυγα των Τόρις.

Ωστόσο, στην πρώτη σελίδα του κειμένου του νομοσχεδίου υπάρχει δήλωση του αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι που αναφέρει πως ο ίδιος «δεν δύναται» να δηλώσει πως οι πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου είναι συμβατές με τα δικαιώματα της Συνθήκης. «Όμως η κυβέρνηση παρόλα αυτά επιθυμεί να προχωρήσει η Βουλή με το νομοσχέδιο», συμπληρώνει η δήλωση του κ. Κλέβερλι.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την απειλή από την κυβέρνηση της Ρουάντα για αποχώρηση από τη συμφωνία, δημιουργώντας μία ακόμα δυνητική επιπλοκή στο βρετανικό μεταναστευτικό σχέδιο.

