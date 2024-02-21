Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε έξι πρόσωπα επικεφαλής στη σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική όπου πέθανε την περασμένη εβδομάδα ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Σε αυτούς στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή και πέντε υποδιευθυντών της σωφρονιστικής αποικίας, θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ θα ‘παγώσουν’ τα περιουσιακά τους στοιχεία, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

«Είναι σαφές ότι οι ρωσικές αρχές είδαν τον Ναβάλνι ως απειλή και προσπάθησαν κατ’ επανάληψη να τον φιμώσουν», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κάμερον και πρόσθεσε «αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τη σκληρή μεταχείριση του Ναβάλνι ας μην τρέφουν αυταπάτες – θα λογοδοτήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

