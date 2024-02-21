Πρόβλημα σε δοκιμή του βρετανικού πυρηνικού αποτρεπτικού συστήματος Trident

Το βρετανικό πυρηνικό αποτρεπτικό σύστημα Trident παρουσίασε πρόβλημα κατά την διάρκεια δοκιμής τον περασμένο μήνα, όταν πύραυλος συνετρίβη στον ωκεανό ανοικτά των ακτών της Φλόριντα κοντά στο υποβρύχιο από το οποίο είχε εκτοξευθεί, αποκαλύπτει το βρετανικό ταμπλόιντ The Sun.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προωθητήρες πρώτου σταδίου του πυραύλου, που είναι εξοπλισμένος με εικονικές κεφαλές, δεν ενεργοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δοκιμής της 30ής Ιανουαρίου.

Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι ανωμαλία προέκυψε κατά την διάρκεια της δοκιμής, αλλά δεν είχε συνέπειες για την λειτουργία του ευρύτερου συστήματος.

«Για λόγους εθνικής ασφαλείας, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα, ωστόσο έχουμε την πεποίθηση ότι η ανωμαλία ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και ότι άρα δεν υπάρχουν συνέπειες ευρύτερα για τα πυραυλικά συστήματα Trident και τα αποθέματά τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας. Η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει ασφαλής και αποτελεσματική».

Η βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη βασίζεται στον στόλο των τεσσάρων πυρηνοκίνητων υποβρυχίων που είναι εξοπλισμένοι με το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Trident που κατασκευάζονται από την Lockheed Martin.

Σύμφωνα με την ιστοσλείδα του Βασιλικού Ναυτικού, από το 1969, παραμένει πάντα εν πλω ένα από τα υποβρύχια του συστήματος Trident. «Η αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή εξαρτάται από την ικανότητα διατύπωσης απειλής για εξασφαλισμένη και αποτελεσματική απάντηση σε επίθεση».

Το βρετανικό σύστημα πυρηνικής αποτροπής κοστίζει περί τα 3 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως για να είναι επιχειρησιακά αξιόπιστο. Το ποσόν αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού.

Το 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατασκευή υποβρυχίων νέας γενιάς, που αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στην δεκαετία του 2030. Το κόστος τους εκτιμάται στα 31 δισεκατομμύρια λίρες.

Το 2016 είχε γίνει γνωστό ακόμη ένα περιστατικό κατά την διάρκεια δοκιμής κατά την οποία πύραυλος βρέθηκε εκτός πορείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

