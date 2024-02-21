Αλβανία: Διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα μπροστά από το γραφείο του Έντι Ράμα

Χιλιάδες ακτιβιστές της δεξιάς αντιπολίτευσης διαδήλωσαν το βράδυ της Τρίτης μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της αλβανικής κυβέρνησης στα Τίρανα απαιτώντας την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για «διαφθορά», σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται την France Presse.

Η συγκέντρωση αυτών των ακτιβιστών, ειδικά του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), του οποίου ο αρχηγός Σαλί Μπερίσα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες ενώ ο αρχηγός της κυβέρνησης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία.

Λίγο πριν το τέλος, οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα προς την κατεύθυνση του κυβερνητικού κτιρίου, που φυλάσσεται από μεγάλο αστυνομικό κλοιό, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή σημαντικές ζημιές.

«Μέσα από αυτή τη συνάντηση θέλουμε να δείξουμε στον Έντι Ράμα ότι η αντιπολίτευση είναι ενωμένη» με στόχο να τον «ανατρέψουμε», δήλωσε ο βουλευτής Φλαμούρ Νόκα, και Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Έντι Ράμα, 59 ετών, είναι πρωθυπουργός από το 2013.

Αυτή η διαδήλωση οργανώθηκε την ημέρα της 33ης επετείου από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991.

Οι διαδηλωτές κυμάτισαν τις σημαίες της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλακάτ που έγραφαν «Ράμα, φύγε» και «Αντιπολίτευση σε δράση, σήμερα ή ποτέ».

Ο εμβληματικός αρχηγός του PD, Σαλί Μπερίσα, απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω απευθείας σύνδεσης από το σπίτι του.

«Σήμερα ξεκινήσαμε τον αγώνα μας χωρίς υποχώρηση για να ανατρέψουμε τη δικτατορία του Έντι Ράμα που είναι πραγματικός κίνδυνος», είπε, κατηγορώντας τον αρχηγό της κυβέρνησης για «διαφθορά» και «πολιτική επίθεση» κατά της οικογένειάς του.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας, ο Μπερίσα, 79 ετών, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό στις 30 Δεκεμβρίου επειδή αρνήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο κατηγορούμενος για διαφθορά.

Περίπου δέκα μέρες νωρίτερα είχε αρθεί η βουλευτική ασυλία.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, συνεχίζει να απευθύνεται τακτικά στους υποστηρικτές του από το παράθυρο του διαμερίσματός του.

Ο Μπερίσα είναι ύποπτος από την εισαγγελία για «παθητική διαφθορά» σε έρευνα για την ιδιωτικοποίηση αθλητικού συγκροτήματος το 2008 προς όφελος του γαμπρού του, όταν ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης. Απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «καθαρά πολιτικές» και κατηγόρησε τον Έντι Ράμα ως «υποκινητή» τους.

Ο Σαλί Μπερίσα υπόκειται σε απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία από το 2022 λόγω φερόμενης συμμετοχής του σε διαφθορά, κατηγορίες που έχει αρνηθεί.

