Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Με δύο εκκλησιαστικές λειτουργίες θα μνημονευθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βρετανία ο ένας χρόνος από το θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 83 ετών.

Όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, το πρωί της Τρίτης 27/2 θα τελεστεί Ευχαριστήρια Θεία Λειτουργία για τη ζωή του εκλιπόντος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, εντός του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Η τελετή διοργανώνεται από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ενδεικτικό της στενής φιλικής σχέσης που διατηρούσε με πολλά μέλη της ο Κωνσταντίνος, αλλά και της συγγενικής σχέσης, καθώς ο πατέρας του βασιλιάς Παύλος Α' ήταν ξάδερφος του πατέρα του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπα Φίλιππου.

Παρά τη συγγένεια και τη φιλία του με τον Κάρολο, πάντως, ο Βρετανός μονάρχης δε θα μπορέσει να παραστεί στη λειτουργία, καθώς έχει πλέον προσωρινά αποσυρθεί από δημόσιες εμφανίσεις λόγω της διάγνωσής του με καρκίνο και την έναρξη της θεραπείας του.

Της βρετανικής βασιλικής οικογένειας θα ηγείται στην τελετή του Ουίνδσορ η βασίλισσα Καμίλα, συνοδευόμενη από άλλα μέλη, όπως πιθανότητα τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον οποίο είχε βαφτίσει ο τέως βασιλιάς.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου είναι ο ναός στον οποίο μεταφέρθηκε το φέρετρο με τη βασίλισσα Ελισάβετ μετά από την εξόδιο ακολουθία του Λονδίνου, ώστε να ενταφιαστεί στη βασιλική κρύπτη.

Παρούσα θα είναι ασφαλώς η οικογένεια του εκλιπόντος, με την ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ να κατονομάζει τη σύζυγό του Άννα-Μαρία και το πρωτότοκο γιο του Παύλο.

Στην τελετή έχουν προσκληθεί επίσης μέλη ξένων βασιλικών οικογενειών και άλλοι φίλοι, με τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ να μιλούν για 350 προσκλήσεις.

Της λειτουργίας θα χοροστατήσει ο ηγούμενος του Ουίνδσορ Αιδεσιμότατος Δρ Κρίστοφερ Κόκσγουορθ, ενώ το ορθόδοξο σκέλος αυτής θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας.

Ο Σεβασμιότατος θα χοροστατήσει την επομένη, Τετάρτη 28/2, της επιμνημόσυνης δέησης που θα τελεστεί στον ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Bayswater του δυτικού Λονδίνου.

Αυτό το ανοιχτό μνημόσυνο διοργανώνεται ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής όσα μέλη της παροικίας το επιθυμούν.

Πηγή: skai.gr

