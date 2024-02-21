Δικαστήριο του ρωσικού Μεγάλου Βορρά θα εξετάσει στις 4 Μαρτίου προσφυγή που έχει κατατεθεί από τη μητέρα του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, η οποία προσπαθεί εδώ και μέρες να παραλάβει το πτώμα του γιου της, ο οποίος έχασε τη ζωή του κάτω από άγνωστες συνθήκες μέσα στη φυλακή.

Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε σήμερα πως η Λιουντμίλα Ναβάλναγια κατέθεσε προσφυγή για «παράνομες δραστηριότητες» σε δικαστήριο του Σαλεχάρντ, πρωτεύουσας της Αυτόνομης Εδαφικής Περιφέρειας Γιαμάλ-Νενέτων στη Ρωσική Ομοσπονδία, μιας απομακρυσμένης περιφέρειας της Αρκτικής όπου ήταν φυλακισμένος ο γιος της.

Η προσφυγή θα εξετασθεί κεκλεισμένων των θυρών, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Η ομάδα του υπ' αριθμόν ένα εχθρού του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι έβαλε να σκοτώσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι και δεν επιστρέφει το πτώμα του στους συγγενείς του επειδή επιδιώκει να κρύψει τις αποδείξεις. Η προεδρία διέψευσε αυτές τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ρωσικού σωφρονιστικού ιδρύματος, ο Ναβάλνι πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου στη σωφρονιστική αποικία Αρ. 3 του οικισμού Χαρπ, μια φυλακή υψηλής ασφαλείας στην οποία κρατούνταν από τα τέλη του 2023 και εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμισμό».

Σε βίντεο που δόθηκε χθες, Τρίτη, στη δημοσιότητα, η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, η οποία βρίσκεται επιτόπου από το Σάββατο, κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να της παραδώσει «χωρίς καθυστέρηση» το πτώμα του γιου της.

Σύμφωνα με την ομάδα του εκλιπόντος, οι ρώσοι ερευνητές υποστήριξαν τη Δευτέρα πως δεν πρόκειται να επιστρέψουν το πτώμα του Ναβάλνι πριν περάσουν τουλάχιστον 14 ημέρες, ώστε να «έχει εξετασθεί από εμπειρογνώμονες».

