Τρομάζει ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι

Της Αθηνάς Παπακώστα

Όσο η Γιούλια Ναβάλναγια εξακολουθεί να ζητεί από το Κρεμλίνο να επιστραφεί η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι στην οικογένειά του «για να ταφεί με αξιοπρέπεια», η Μόσχα εκδίδει ένταλμα σύλληψης του αδερφού του, Όλεγκ, αυξάνοντας την πίεση κατά των οικείων αλλά και των υποστηρικτών του άνδρα που υπήρξε ο σφοδρότερος επικριτής του Κρεμλίνου.

Άγνωστο παραμένει με βάση ποιο άρθρο του Ποινικού Κώδικα άνοιξε αυτή η νέα ποινική υπόθεση που αφορά στον αδερφό του Ναβάλνι, ο οποίος το 2014 είχε καταδικαστεί σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για απάτη και από το 2022 τέθηκε στη λίστα καταζητούμενων με την αιτιολογία της παραβίασης των όρων κατ' οίκον περιορισμού που του είχαν επιβληθεί για τη συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαδήλωση.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο επιμένει να κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες», οι οποίες «δεν επιβεβαιώνονται» απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Ναβάλναγια ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, σκότωσε τον σύζυγό της με την ίδια να απαντά ότι δεν την ενδιαφέρουν τα σχόλια «του Γραφείου Τύπου των δολοφόνων».

Η μητέρα του νεκρού Ρώσου αντιφρονούντα Ναβάλνι, Λουντμίλα, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να της παραδώσει τη σορό του γιού της. «Η επίλυση αυτού του ζητήματος εξαρτάται μόνο από εσάς. Αφήστε με να δω επιτέλους τον γιο μου» είπε προσθέτοντας «Απαιτώ να απελευθερωθεί άμεσα η σορός του Αλεξέι ώστε να μπορέσω να τον θάψω ανθρώπινα».

Ο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες θάνατος του Ναβάλνι την περασμένη Παρασκευή γεννά ανησυχία και σκορπά τρόμο στους κύκλους των επικριτών του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Ίλια Γιασίν που παραμένει στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί σε οκτώμισι χρόνια κάθειρξη για συκοφαντική δυσφήμιση του ρωσικού στρατού, έμαθε για τον θάνατό του τη Δευτέρα.

«Είναι δύσκολο να συλλέξω τις σκέψεις μου. Ο πόνος είναι αφόρητος και η φρίκη επίσης» έγραψε σε γράμμα μέσα από τη φυλακή συγκρίνοντας τον θάνατο του Ναβάλνι με τη δολοφονία του Μπόρις Νεμτσόφ το 2015 ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς μπροστά από το Κρεμλίνο.

«Είμαι πίσω από τα σίδερα. Η ζωή μου είναι στα χέρια του Πούτιν και είναι σε κίνδυνο» τόνισε στο ίδιο γράμμα και υποσχέθηκε να συνεχίσει να μάχεται «κατά της τυραννίας».

«Όσο ζω, δεν θα φοβηθώ το κακό. Όσο αναπνέω, θα είμαι με το λαό μου. Το ορκίζομαι» ξεκαθάρισε επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τις ρωσικές Αρχές και ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, είχε «και το κίνητρο και τα μέσα».

Όπως αναφέρουν υποστηρικτές του Ναβάλνι ο πρόεδρος της Ρωσίας έδωσε προαγωγή στον αναπληρωτή επικεφαλής της ρωσικής σωφρονιστικής υπηρεσίας FSIN, Βαλερί Μπογιαρίνοφ.

Μάλιστα, ο διευθυντής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναβάλνι, Ιβάν Ζντάνοφ, έγραψε στο Telegram πως ο Μπογιαρίνοφ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για «τον βασανισμό και τη δολοφονία» του Ναβάλνι στη φυλακή.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η διπλωματική ένταση παραμένει στα ύψη καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν την Παρασκευή σειρά «σημαντικών κυρώσεων» σε βάρος της Μόσχας «προκειμένου να θεωρηθεί η Ρωσία υπεύθυνη για ό,τι συνέβη στον Ναβάλνι και για τις ενέργειές της στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.