Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο ανακοίνωσε το μεσημέρι πως στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του Αμπντούλ Σοκούρ Ιζέντι, που είχε επιτεθεί με καυστική ουσία σε μία μητέρα και τις δύο μικρές κόρες της, ανέσυρε σορό από τον Τάμεση που πιστεύεται ότι είναι του 35χρονου δράστη.

Τα ίχνη του Ιζέντι είχαν χαθεί τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου, δηλαδή λίγες ώρες αφότου είχε επιτεθεί στην 31χρονη γυναίκα και τα δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και τριών ετών, στο Κλάπαμ του νοτίου Λονδίνου.

Στις 9 Φεβρουαρίου η αστυνομία ανακοίνωσε πως βασική υπόθεση εργασίας ήταν ότι ο δράστης είχε αυτοκτονήσει εκείνη τη νύχτα πέφτοντας στον Τάμεση από τη γέφυρα του Τσέλσι.

Η σορός εντοπίστηκε τη Δευτέρα κοντά σε αποβάθρα στην περιοχή του Πύργου του Λονδίνου, δηλαδή σε μια απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων.

Αν και η επίσημη αναγνώριση δεν έχει ολοκληρωθεί, αξιωματικός της αστυνομίας είπε πως «με βάση τα χαρακτηριστικά ρούχα που φορούσε την ώρα της επίθεσης και αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του, πιστεύουμε με αρκετή βεβαιότητα ότι έχουμε ανασύρει το πτώμα του Ιζέντι».

Η 31χρονη γυναίκα, με την οποία ο δράστης διατηρούσε σχέση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.

Πηγή: skai.gr

