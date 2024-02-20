Oι αντάρτες Χούθι απείλησαν την Τρίτη να απαντήσουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά από ανακοίνωση της ΕΕ για τη ναυτική αποστολή «Επιχείρηση Ασπίδες» για την προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.



Σημειώνεται ότι η «Επιχείρηση Ασπίδες» έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι με βάση την απόφαση, το επιχειρησιακό στρατηγείο θα βρίσκεται στη Λάρισα με ‘Έλληνα διοικητή ενώ την διοίκηση στο πεδίο αναλαμβάνει η Ιταλία. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση προέρχονται από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τηνΙσπανία, τοΒέλγιο και τη Δανία.

δεν χρειάζεται να στηρίξετε τις ΗΠΑ στην προστασία της ‘’κατοχικής οντότητας’’ (προστασία των ισραηλινών πλοίων)», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλί Αλ Χούθι, μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου σε ανακοίνωσή του.διαπράττετε θα επηρεάσει τα πλοία και τη ναυσιπλοΐα σας (στην Ερυθρά Θάλασσα), σας προειδοποιήσαμε», ανέφερε επίσης ο Αλ Χούθι.«Η παρουσία σας αυξάνει τη στρατιωτικοποίηση της Ερυθράς Θάλασσας...πρόσθεσε.στην Ερυθρά Θάλασσα που ανήκουν ή διαχειρίζονται ισραηλινές εταιρείες ή μεταφέρουν αγαθά από και προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή επίθεση από τις 7 Οκτωβρίου.Με την κλιμάκωση της έντασης λόγω των κοινών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, η φιλοϊρανική ομάδα δήλωσε ότι θεωρεί πλέον όλα τα αμερικανικά και βρετανικά πλοία

