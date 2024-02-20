Δικηγόρος Ασάνζ: Δεν είναι παρών στο δικαστήριο επειδή δεν είναι καλά στην υγεία του

Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ δεν είναι καλά στην υγεία του και για τον λόγο αυτό δεν θα παραστεί στην ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου, δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Δεν αισθάνεται καλά σήμερα, δεν είναι παρών», δήλωσε ο Έντουαρντ Φιτζέραλντ κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου, το οποίο θα επανεξετάσει την απόρριψη από άλλο δικαστήριο αιτήματος του Ασάνζ να ασκήσει έφεση κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Ο 52χρονος Ασάνζ παρέμεινε επτά χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο προτού συλληφθεί το 2019. Έκτοτε κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Καθώς πλησίαζε η ακροαματική διαδικασία, υποστηρικτές του προειδοποιούσαν για τους κινδύνους για τη ζωή του Ασάνζ. Η σύζυγός του Στέλλα Ασάνζ είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η υγεία του «τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, επιδεινώνεται».

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία σήμερα πλήθος ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου φώναζε «Ελευθερώστε τον Τζούλιαν Ασάνζ».

«Δεν γνωρίζουμε τι να περιμένουμε, αλλά είμαστε εδώ γιατί ο κόσμος παρακολουθεί», δήλωσε η Στέλλα Ασάνζ, ζητώντας να συνεχιστούν οι διαδηλώσεις «μέχρι να αφεθεί ελεύθερος ο Τζούλιαν». «Ο Τζούλιαν έχει ανάγκη την ελευθερία του και όλοι μας έχουμε ανάγκη την αλήθεια», τόνισε η ίδια ολοκληρώνοντας μια σύντομη ομιλία της προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Χθες η Στέλλα Ασάνζ είχε δηλώσει στο BBC ότι φοβάται πως ο σύζυγός της θα εκδοθεί άμεσα στις ΗΠΑ, αν το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απορρίψει το αίτημά του. «Ελπίζουμε πως θα έχουμε χρόνο να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)» ώστε να επέμβει έγκαιρα, είχε προσθέσει.

Τον Ιανουάριο του 2021 η βρετανική δικαιοσύνη είχε αρχικά αποφανθεί υπέρ του ιδρυτή του WikiLeaks. Επικαλούμενη τον κίνδυνο αυτοκτονίας του Ασάνζ, η δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ αρνήθηκε να δώσει το πράσινο φως για την έκδοσή του. Όμως η απόφασή της αυτή ακυρώθηκε αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.