Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας 84χρονος έχασε τη ζωή του σε δρόμο έξω από το Εδιμβούργο όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε καταπλακώθηκε από δέντρο που ξερίζωσαν οι άνεμοι της καταιγίδας Ίσα (Isha).

Η καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Κυριακής ολόκληρη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου με ανέμους ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για κίνδυνο τραυματισμών, ιδιαίτερα στη Σκωτία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα σε κεντρική οδική αρτηρία της Σκωτίας. Ο οδηγός και οι υπόλοιποι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν.

Εν τω μεταξύ, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιρλανδίας εξέδωσε νέα προειδοποίηση για μία ακόμα καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους που θα προκαλέσουν ζημιές.

Η προειδοποίηση για την καταιγίδας Τζόσελιν θα ισχύει από τις 6 το βράδυ της Τρίτης.

Η καταιγίδα, η δέκατη από τον Σεπτέμβριο και μετά, αναμένεται να πλήξει και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με μικρότερη ισχύ και έκταση από την καταιγίδα Ίσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.