Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εγκαινίασε σήμερα στη βόρεια Ινδία ένα ναό ο οποίος συμβολίζει το θρίαμβο της εθνικιστικής ινδουιστικής πολιτικής του, σε ένα χώρο στον οποίο βρισκόταν άλλοτε ένα τζαμί, η καταστροφή του οποίου είχε προκαλέσει βίαιες θρησκευτικές ταραχές.

1528 to 2024



Nearly 500 years Hindus waited for Lord Ram’s temple. pic.twitter.com/ER8eRtJYtP January 21, 2024

Ο ναός κατασκευάσθηκε εκεί όπου βρισκόταν παλιά ένα τζαμί, το οποίο καταστράφηκε το 1992 από φανατικούς ινδουιστές. Η καταστροφή αυτή, η οποία είχε ενθαρρυνθεί από μέλη του κυβερνώντος κόμματος, είχε προκαλέσει τότε το ξέσπασμα των χειρότερων θρησκευτικών ταραχών που είχαν σημειωθεί στη χώρα από την ανεξαρτησία της, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2.000 ανθρώπων, των περισσότερων μουσουλμάνων. Είχε επίσης κλονίσει το λαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της Ινδίας.

Με παραδοσιακή αμφίεση στο χρώμα του χρυσού, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ένα μαύρο άγαλμα αφιερωμένο στον θεό Ράμα στην καρδιά του νέου, ύψους 50 μέτρων, ναού στην πόλη Αγιόντια.

Έξω από το ναό, δεκάδες χιλιάδες πιστοί που τραγουδούσαν και χόρευαν κρατώντας σημαίες, κορνάροντας και χτυπώντας τύμπανα, έχουν καταλάβει τους δρόμους της πόλης, ενώ σταρτιωτικά ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη σκορπώντας μια βροχή από πέταλα λουλουδιών.

Πολλοί απ' αυτούς περπάτησαν μέρες για να φθάσουν στο ναό, η κατασκευή του οποίου στοίχισε περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία διατέθηκαν από δωρεές του κοινού, σύμφωνα με τις αρχές.

O ναός σύμβολο της εθνικιστικής ινδουιστικής πολιτικής του Μόντι

UPDATE: Indian Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a grand temple dedicated to the Hindu god Lord Ram at the former site of a mosque. https://t.co/286VmWoh0d — DW News (@dwnews) January 22, 2024

Για το κυβερνών εθνικιστικό ινδουιστικό κόμμα, το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP), το άνοιγμα του ναού Ραμ Μαντίρ αποτελεί την κορωνίδα δεκαετιών προσπαθειών με στόχο να επικεντρωθεί η πολιτική της χώρας στη θρησκεία της πλειονότητας.

Είναι επίσης ένας τρόπος για να αρχίσει ανεπισήμως η εκστρατεία για την επανεκλογή του Ναρέντρα Μόντι.

«Η 22α Ιανουαρίου 2024 δεν είναι μόνο μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά αναγγέλλει την έλευση μιας νέας εποχής», δήλωσε από τον ναό ο Ινδός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.