Το κουνούπι τίγρης εξαπλώνεται στη βόρεια Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων επισημαίνοντας ότι στο Βέλγιο πέρυσι εντοπίστηκε σε 25 τοποθεσίες. Για πρώτη φορά το κουνούπι αυτό εντοπίστηκε στις Βρυξέλλες και τη Βαλλονία.

Στο Βέλγιο, το κουνούπι τίγρης φτάνει όλο και περισσότερο από παραθεριστές που επιστρέφουν και μέσω των μεταφορών εμπορευμάτων.

«Είναι σημαντικό να καθυστερήσει η εγκατάσταση και η εξάπλωση του κουνουπιού τίγρης όσο το δυνατόν περισσότερο», υποστηρίζει εντομολόγος του Ινστιτούτου Τροπικής Ιατρικής (ITM), στην Αμβέρσα. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν καθαρίζοντας τις γλάστρες και τις υδρορροές το χειμώνα για να αφαιρέσουν τα αυγά.

«Από τον Μάιο και μετά, στην αρχή της εποχής των κουνουπιών, είναι επίσης σημαντικό να αφαιρείται τακτικά το λιμνάζον νερό από τις βεράντες και τους κήπους», προσθέτει το ITM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

