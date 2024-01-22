Λογαριασμός
Πίτμπουλ μπήκε κρυφά και χωρίς συνοδό σε τρένο - Ταξίδεψε μόνο του μέχρι τη Βενετία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σκύλου τον είχε εκπαιδεύσει να ανεβαίνει μόνος του στα δημόσια μέσα μεταφοράς για να εντυπωσιάζει... τις γυναίκες

Σκύλος ταξίδεψε μόνος του με τρένο

Ένα πίτμπουλ οκτώ μηνών με το όνομα Ρόκυ ανέβηκε μόνο του το σαββατοκύριακο σ' ένα τρένο και ταξίδεψε μέχρι τη Βενετία, αναφέρουν σήμερα τοπικές εφημερίδες.

Ο σκύλος ανέβηκε στο τρένο στο σταθμό του Πορτογκρουάρο, στο ανατολικό Βένετο, κάθισε σε μια θέση και απόλαυσε το ταξίδι κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο προς μεγάλη έκπληξη των επιβατών, μερικοί από τους οποίους τράβηξαν φωτογραφίες τις οποίες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σκύλου είχε εκπαιδεύσει τον Ρόκυ να ανεβαίνει μόνος του στα δημόσια μέσα μεταφοράς για να εντυπωσιάζει τις γυναίκες.

Η αστυνομία των σιδηροδρόμων περίμενε τον Ρόκυ όταν το τρένο έφθασε στο σταθμό Σάντα Λουτσία της Βενετίας και τον οδήγησε σ' ένα καταφύγιο σκύλων στην περιοχή του Μέστρε, όπου έφθασε για να τον παραλάβει ο ιδιοκτήτης του.

