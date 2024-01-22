Ένα πίτμπουλ οκτώ μηνών με το όνομα Ρόκυ ανέβηκε μόνο του το σαββατοκύριακο σ' ένα τρένο και ταξίδεψε μέχρι τη Βενετία, αναφέρουν σήμερα τοπικές εφημερίδες.

Ο σκύλος ανέβηκε στο τρένο στο σταθμό του Πορτογκρουάρο, στο ανατολικό Βένετο, κάθισε σε μια θέση και απόλαυσε το ταξίδι κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο προς μεγάλη έκπληξη των επιβατών, μερικοί από τους οποίους τράβηξαν φωτογραφίες τις οποίες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Pitbull sale sul treno da solo e va in 'gita' fino a Venezia https://t.co/jlpeADSt0i pic.twitter.com/TazP9I2Nih — TgVerona Telenuovo (@TgVerona) January 22, 2024

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σκύλου είχε εκπαιδεύσει τον Ρόκυ να ανεβαίνει μόνος του στα δημόσια μέσα μεταφοράς για να εντυπωσιάζει τις γυναίκες.

Η αστυνομία των σιδηροδρόμων περίμενε τον Ρόκυ όταν το τρένο έφθασε στο σταθμό Σάντα Λουτσία της Βενετίας και τον οδήγησε σ' ένα καταφύγιο σκύλων στην περιοχή του Μέστρε, όπου έφθασε για να τον παραλάβει ο ιδιοκτήτης του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.