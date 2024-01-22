Αντιμέτωπη με την σφοδρή καταιγίδα Isha βρίσκεται από χθες τη νύχτα η Βρετανία, με πολλές περιχοές να έχουν πλημμυρίσει από τις βροχοπτώσεις και τις μεταφορές να έχουν παραλύσει.

Storm Isha has brought the strongest winds for up to 20 years in some parts of the UK.



Το σιδηροδρομικό δίκτυο χώρας αντιμετώπισε προβλήματα, πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες σπίτια έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σρ πολλες πόλεις ήχησαν σειρήνες καθώς βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον φόβο πλημμύρας.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι απεκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά όπου είχε διακοπεί στη νότια και την ανατολική Αγγλία, αλλά ότι περί τα 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Η Σκωτία επλήγη περισσότερο καθώς άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα οδήγησαν στην ακύρωση όλων των δρομολογίων του σιδηροδρόμου.

Δεκάδες πτήσεις από τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης επίσης ακυρώθηκαν.

Τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας επίσης επηρεάστηκαν--περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε χθες προληπτικά δεκάδες πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Ολλανδία.

ΧΘες, ακυρώθηκαν εξάλλου και 102 πτήσεις προς και από το Δουβλίνο.

Τα δρομολόγια των τρένων στη Σκωτία θα αντιμετωπίζουν προβλήματα μέχρι η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, η Network Rail Scotland, να επιθεωρήσει τις γραμμές για τυχόν καταστροφές μετά το πέρασμα της καταιγίδας, ανέφερε η ScotRail στην πλατφόρμα X.

