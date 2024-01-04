Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ φάνηκε να απορρίπτει το σενάριο προκήρυξης εκλογών για τον Μάιο, παραπέμποντας στο δεύτερο μισό του έτους.

Οι εκλογές στη χώρα πρέπει να πραγματοποιηθούν το αργότερο τον Ιανουάριο του 2025, με τον κ. Σούνακ να έχει πει ότι θα γίνουν εντός του 2024.

Ερωτηθείς το μεσημέρι στο περιθώριο εκδήλωσης στο Νότιγχαμσιρ, είπε: «Υπόθεση εργασίας μου είναι ότι θα έχουμε γενικές εκλογές στο δεύτερο μισό αυτού του έτους και στο μεταξύ έχω πολλά που θέλω να κάνω».

Ερωτηθείς ξανά αν αυτό σημαίνει ότι απορρίπτει το ενδεχόμενο εκλογών τον Μάιο, πιθανώς μαζί με τις δημοτικές εκλογές, επανέλαβε ότι αυτή είναι η «υπόθεση εργασίας».

Σημείωσε: «Θέλω να συνεχίσω, να διαχειριστώ την οικονομία καλά και να μειώσω τους φόρους των πολιτών. Αλλά θέλω επίσης να συνεχίσω να αντιμετωπίζω την παράνομη μετανάστευση».

Αντιδρώντας στη δήλωση Σούνακ ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κάνει κατάληψη» στην Ντάουνινγκ Στριτ και ότι «κρύβεται».

Σύμφωνα με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων, οι Συντηρητικοί υπολείπονται 17 ποσοστιαίων μονάδων των Εργατικών στην πρόθεση ψήφου (με 25,5% έναντι 42,5%).



Πηγή: skai.gr

