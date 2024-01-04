Η αεροπορική εταιρεία Iberia ακύρωσε σχεδόν 400 πτήσεις στην Ισπανία λόγω της απεργίας των συνοδών εδάφους της που προανήγγειλαν για την περίοδο των Θεοφανείων, μια μεγάλη γιορτή για τη χώρα.

Η απεργία, που προκήρυξαν τα δύο βασικά συνδικάτα της χώρας, το UGT και το CCOO, πρόκειται να ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή, και να ολοκληρωθεί στις 8 Ιανουαρίου. Αφορά όλες τις επίγειες υπηρεσίες της Iberia και ειδικότερα τους χειριστές αποσκευών.

Αυτό το κοινωνικό κίνημα οδήγησε στην ακύρωση «περισσότερων από 400 πτήσεων», ανέφερε η Iberia σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε έπειτα από μια τελική συνάντηση με τα συνδικάτα το βράδυ της Τετάρτης, η οποία κατέληξε χωρίς συμφωνία.

Αυτές οι ακυρώσεις πτήσεων, που αφορούν την Iberia αλλά και τη χαμηλού κόστους θυγατρική της, την Iberia Express, και την περιφερειακή θυγατρική της, την Air Nostrum, θα επηρεάσουν «περισσότερους από 45.000 επιβάτες», διευκρινίζει η αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με την Iberia, η οποία ανήκει στον όμιλο IAG, στον οποίο ανήκει επίσης η British Airways, αυτή η τετραήμερη απεργία θα έχει επίσης αντίκτυπο σε σχεδόν 90 εταιρείες στις οποίες παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου.

Αυτό θα προκαλέσει «τεράστια ζημιά σε χιλιάδες ανθρώπους των οποίων τα ταξίδια διαταράσσονται», επιμένει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της σημειώνοντας ότι "δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την απεργία".

Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιείται τις ημέρες γύρω από τα Θεοφάνεια ή την Ημέρα των Τριών Βασιλέων, 6 Ιανουαρίου. Επίσημη αργία, τα Θεοφάνεια, είναι εξαιρετικά σημαντική γιορτή στη χώρα. Τα παιδιά δέχονται δώρα, ενώ οργανώνονται και παρελάσεις για την έλευση των Τριών Βασιλέων-κυρίως την παραμονή- σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Πολλοί Ισπανοί παίρνουν το αεροπλάνο με αυτή την ευκαιρία για να βρεθούν με τις οικογένειές τους και μετά να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι εργαζόμενοι στην επίγεια υπηρεσία της Iberia δικαιολογούν την κινητοποίησή τους με την ανησυχία τους για την πρόσφατη απώλεια πολλών συμβάσεων στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία διαχειρίζεται ο δημόσιος όμιλος Aena.

Η Aena έχει προσλάβει νέους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τους εργαζόμενους στο τμήμα επίγειας εξυπηρέτησης της Iberia, αλλά τα συνδικάτα φοβούνται επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους.

«Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση», λένε η UGT και η CCOO, που επικρίνουν την Iberia ότι δεν υπερασπίζεται επαρκώς τους υπαλλήλους της.

Μια κριτική που απορρίφθηκε από την εταιρεία, η οποία διασφαλίζει, όπως υποστηρίζει, ότι «όλες οι θέσεις εργασίας καθώς και οι όροι των μισθών και των κοινωνικών παροχών είναι εγγυημένοι» από τη συλλογική σύμβαση που διέπει τον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

