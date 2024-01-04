Έναρξη προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Στάρμερ στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε «εθνική ανανέωση» υπό το Εργατικό Κόμμα, του οποίου ηγείται, ώστε να αναιρέσουν τη «διαρκή παρακμή» υπό τους Συντηρητικούς, κάλεσε τους Βρετανούς πολίτες ο σερ Κιρ Στάρμερ.

Σε ομιλία του στο Μπρίστολ, με την οποία σύμφωνα με σχολιαστές στην ουσία κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας των Εργατικών, ο σερ Κιρ είπε ότι το 2024 είναι «μια χρονιά επιλογής, μια ευκαιρία να αλλάξει η Βρετανία», προσθέτοντας ότι το ρολόι μετρά αντίστροφα για την κυβέρνηση των Τόρις.

Είπε ότι κομίζει μήνυμα «ελπίδας» - ελπίδας για δημοκρατία, για δύναμη της ψήφου, για δυναμική εθνικής ανανέωσης και για ανάκτηση του μέλλοντος.

Ανέφερε πως οι ψηφοφόροι έχουν δίκιο να είναι «κατά του Γουέστμινστερ» και θυμωμένοι με το πού έχει καταντήσει η πολιτική.

Αλλά, συνέχισε, τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα, με τους Εργατικούς έτοιμους «να υπηρετήσουν» όλους τους Βρετανούς και να κλείσουν τις πληγές που άνοιξαν τα 13 χρόνια Συντηρητικών κυβερνήσεων, δίχως να βλέπουν τη διακυβέρνηση ως χόμπι ή ως ευκαιρία για κηρύγματα.

Πηγή: skai.gr

