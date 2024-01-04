Ιράκ: Ο συνασπισμός των ΗΠΑ ευθύνεται για την «αδικαιολόγητη» επίθεση σε ιρακινή δύναμη ασφαλείας

Το Ιράκ δήλωσε πως ο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνής συνασπισμός φέρει την ευθύνη για την "αδικαιολόγητη" επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ιρακινή δύναμη ασφαλείας, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

"Η επίθεση είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση και μια παραβίαση της κυριαρχίας του Ιράκ", ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Τουλάχιστον τέσσερις παραστρατιωτικοί μαχητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον του αρχηγείου παραστρατιωτικής οργάνωσης υποστηριζόμενης από το Ιράν στην ανατολική Βαγδάτη, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters πηγές στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αστυνομικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως τουλάχιστον δύο ρουκέτες έπληξαν ένα κτήριο που χρησιμοποιείτο από την ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση αλ-Νουτζάμπα'α.

Εκπρόσωπος της οργάνωσης δήλωσε πως ο απολογισμός αυξήθηκε στους τέσσερις νεκρούς αφού ένας μαχητής υπέκυψε στα τραύματά του. Υγειονομικές πηγές επιβεβαίωσαν τον απολογισμό.

Τοπικός διοικητής της αλ-Νουτζάμπα'α και ένας από τους συνεργάτες του σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, δήλωσε η αστυνομία και ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος και δύο Ιρακινοί παραστρατιωτικοί διοικητές κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διενήργησαν την επίθεση και απείλησαν με αντίποινα.

"Θα ανταποδώσουμε και θα κάνουμε τους Αμερικανούς να μετανιώσουν που έκαναν αυτήν την επίθεση", δήλωσε ο Αμπού Αγκίλ αλ-Μουσάουι, τοπικός διοικητής ιρακινής παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουάσινγκτον.

Η ιρακινή αστυνομία και πηγές ασφαλείας δήλωσαν πως, εν αναμονή κυβερνητικής έρευνας, δεν έχουν άλλες πληροφορίες για το ποιος μπορεί να διενήργησε το πλήγμα.

Αστυνομικές και παραστρατιωτικές πηγές δήλωσαν πως ρουκέτες στοχοποίησαν ένα όχημα μέσα στο αρχηγείο της Νουτζάμπα-α σκοτώνοντας έναν τοπικό διοικητή της οργάνωσης και έναν συνεργάτη του. Άλλα δύο μέλη της οργάνωσης σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Εικόνες βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από προσκείμενους στους παραστρατιωτικούς ιστοτόπους δείχνουν ένα κατεστραμμένο όχημα να φλέγεται και φέρεται να στοχοποιήθηκε στη διάρκεια της επίθεσης.

To Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις εικόνες.

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μια ομάδα ασφαλείας έφθασε στο σημείο για τις αρχικές έρευνες, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας.

Τον περασμένο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ανταποδοτικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ έπειτα από επίθεση με drone μαχητών που συνδέονται με το Ιράν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα μέλος των δυνάμεων των ΗΠΑ και να τραυματιστούν άλλα δύο.

Στρατεύματα των ΗΠΑ έχουν δεχθεί επιθέσεις τουλάχιστον 100 φορές στο Ιράκ και στη Συρία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο, συνήθως με ρουκέτες και drones-καμικάζι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 900 στρατιώτες στη Συρία και 2.500 στο Ιράκ σε μια αποστολή που λένε πως έχει σκοπό να συμβουλεύσει και να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποτρέψουν μια επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους το οποίο το 2014 κατέλαβε μεγάλα τμήματα των δύο χωρών προτού ηττηθεί.

Η Νουτζάμπα-α είναι μία από τις παρατάξεις που ανήκουν στη Χασντ αλ-Σάαμπι, έναν συνασπισμό σιιτών πρώην παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στο Ιράν, ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί στις τακτικές ιρακινές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις αυτές αποτέλεσαν τις τελευταίες εβδομάδες στόχο βομβαρδισμών στο Ιράκ, την ευθύνη πολλών από τους οποίους ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

