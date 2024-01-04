Γαλλία: 4.686 άτομα απελάθηκαν το 2023 για παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας - Αύξηση 30% σε σχέση με το 2022

Ο αριθμός των απελάσεων από την Γαλλία για παραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας ανήλθε το 2023 σε 4.686 άτομα και ήταν αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2022. Σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρεται ότι το 2022 απελάθηκαν 3.615 άτομα, ενώ το 2021 απελάθηκαν 1.800 άτομα.

Οι κύριες περιοχές προορισμού των απελαθέντων ήταν, κατά σειρά, οι χώρες του Μαγκρέμπ, η υποσαχάρια Αφρική και η κεντρική Ευρώπη. Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται τα άτομα που εκδιώχθηκαν από την Γαλλία λόγω εγγραφής τους στο αστυνομικό αρχείο των αναφορών για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικής φύσης (FSPRT).

Πηγή: skai.gr

